Roman acuzat de 40 de jafuri, arestat in Austria

Politia austriaca a arestat miercuri un roman acuzat pentru 40 de jafuri pe care le-ar fi comis din 2007 pana in prezent.

Romanul si complicele sau au provocat pagube de 50.000 de euro in ultimii trei ani, jefuind case si firme austriece sau chiar distrugand automate de cafea, scrie Austrian Times.

Politia l-a prins pe barbatul in varsta de 34 de ani, cand acesta incerca sa intre intr-un apartament din Berndorf, din districtul Baden.

Politistii au recuperat o geanta in care se aflau instrumente pentru spart case si bani si pe care barbatul le aruncase cand incercase sa se sustraga.

Romanul e retinut la Wiener Neustadt.

A.B.

Ads