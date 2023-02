Romanii, atacati virulent in Parlamentul de la Londra

Parlamentarul conservator Anthony Steen a lansat miercuri un atac dur la adresa retelelor de traficanti de copii rromi aflati in Marea Britanie si a retelelor de crima organizata, care potrivit declaratiilor sale ar fi constituite in special din romani, relateaza ziarul Roman in UK.

Steen a criticat guvernul britanic pentru incapacitatea sa de a gasi solutii pentru a distruge aceste retele de trafic uman. Potrivit sursei citate, discursul parlamentarului conservator ar putea fi usor interpretat ca o "grosolana denigrare a romanilor din Marea Britanie (si nu numai) si o distorsionare impardonabila a imaginii unei natii europene".

Mai mult, acesta ar fi declarat ca "romanii mulg sistemul britanic prin beneficiile pe care le cer", beneficii platite din banii contribuabilului britanic.

O solutie ar fi, in viziunea lui Steen, deportarea tuturor romanilor si bulgarilor care nu isi respecta conditiile de sedere si comit infractiuni.

Interventia din Parlament a lui Steen a fost preluata in aceeasi seara de postul de televiziune britanic More4 care a prezentat in programul de stiri un amplu reportaj pe aceasta tema.

Prezent in emisiune, Steen a declarat ca autoritatile britanice au o buna colaborare cu cele din Romania, dar ca guvernantii ar trebui sa fie mai fermi in aplicarea legilor implementate odata cu intrarea Romaniei in UE, deportand criminalii dar si copiii de origine rroma traficati din Romania.

In cadrul aceleiasi emisiuni,directorul general al ziarului ROMAN IN UK, Cristina Irimie, a criticat imaginea distorsionata a romanilor din Marea Britanie, creata de mass media si politia britanica, dar si de catre politicienii britanici: "Romanii sunt stigmatizati in momentul de fata. Se transmite britanicului de rand o imagine eronanata a migrantului roman, ca fiind cersetor, hot sau traficant rrom. Cel putin 95% din romanii din Marea Britanie sunt aici pentru a munci legal. Ma tem ca aceste presiuni vor fi folosite ca motiv pentru ca guvernul britanic sa mentina restrictiile pe piata muncii, restrictii de care deja ne-am saturat!" a declarat Irimie pentru More 4.

Ministerul de Interne britanic nu a facut comentarii pe marginea subiectului dar a dat un comunicat in care precizeaza ca in cursul anului 2007, 64 000 de persoane au fost deportate, printre acestea numarandu-se si cetateni ai UE care nu isi respecta drepturile de sedere in Marea Britanie.

