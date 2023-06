Romanii din Palma locuiesc in continuare in baraci

Dupa ce in noiembrie 2008, consiliul local pentru bunastare sociala Eberhard Grosske declara ca zona Can Angeli din Palma a fost evacuata, romanii si bulgarii traiesc in continuare in baracile de aici.

Baracile exista in continuare in regiunea din Palma, si nu par sa fie de constructie recenta, unii dintre cei care stau aici sustinand ca nu le-au parasit de mai bine de trei ani, scrie El Mundo.

Anul trecut, un acord intre executivul roman si primaria din Palma a permis unui numar de 60 de persoane care locuiau in Can Angeli sa revina in Romania cu un contract de munca.

In luna noiembrie a anului 2008 autoritatile locale din Palma au anuntat ca fusese evacuat cel mai important asezamant ilegal din oras. Din cele aproximativ 10 persoane de nationalitate romana si bulgara care locuiesc acum aici, unii spun ca se afla in zona de mai putin de un an, altii de aproape doi ani.

Exista insa si cativa care sustin ca stau de mai bine de trei ani in case de lemn si carton. Un roman a declarat ca desi traieste in saracie, prefera sa stea in Mallorca decat sa plece in Romania, pentru ca 'aici cel putin nu sunt lovit'.

