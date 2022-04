Romanii din Spania sunt de doua ori mai numerosi decat chinezii

Patru din zece straini care lucreaza pe cont propriu in Spania sunt romani, englezi sau chinezi, potrivit statisticilor oficiale ale statului iberic.

Cei mai numerosi sunt romanii, un lucrator strain din cinci care au venit in Spania pe cont propriu provin din tara noastra. Altfel spus, din cei patru munitori straini care provin din Marea Britanie, China si Romania, jumatate sunt compatrioti.

Numarul conationalilor care lucreaza in Spania a ramas destul de mare, desi in ultimele trei luni valorile inregistrate sunt in scadere, de la 20,4%, in iunie 2008, la 19,6%, in prezent.

O buna parte dintre acestia s-au intors in tara ca urmare a inrautatirii climatului economic din Spania.

Conform raportului prezentat de Asociatia Muncitorilor pe cont propriu (ATA), romanii sunt urmati de cetatenii Marii Britanii (10%), ai Chinei (9,9%), Germaniei (6,5%), Marocului (6,1%) si Italiei (6%), scrie Adevarul.

Ads