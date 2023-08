Romi de origine romana au jefuit un autocar cu rusi, la Roma

Toate valizele si gentile au fost furate dintr-un autocar cu turisti rusi la Roma in timp ce soferul iesise sa bea o cafea, a anuntat sambata ghidul grupului, care sustine ca politia ii suspecteaza pe romii romani, relateaza RIA Novosti in pagina electronica.

"Cel mai grav este ca in bagaje se aflau nu numai banii turistilor, ci si toate documentele lor si biletele de avion pentru intoarcere", a declarat ghidul. "Politia a confirmat ca este vorba despre o spargere. Agentii spun ca cel mai probabil autorii sunt romi romani si ca va fi foarte greu sa fie gasiti", a mai spus ghidul.

Turistii rusi vor trebui sa solicite noi pasapoarte consulatului rus din Roma si sa cumpere noi bilete de avion, in consecinta nu-si vor mai putea continua programul de vizitare a locurilor de interes. Consulul general al Rusiei la Roma, Oleg Terentiev, a promis ca va emite documentele pentru turistii rusi cat mai urgent posibil.

Italia se confrunta cu serioase probleme in ceea ce priveste numarul infractiunilor comise de imigrantii ilegali si, dupa ce Romania a intrat in Uniunea Europeana, la 1 ianuarie 2007, comise de tigani, care au venit aici in numar mare, noteaza agentia rusa de presa.

