Seminar despre cariera pentru romanii din Toronto

Luni, 10 septembrie, intre orele 16.00 si 17.30, are loc la Parliament Street Employment Resource Centres din Toronto un seminar sustinut de romanca Gabriela Casineanu, co-active life coach.

Sub titulatura "Moving Your Career Forward", participantii vor putea sa invete cum sa aiba mai mult succes si sa evolueze pe plan profesional, sa isi atinga telurile mai rapid si sa ajunga la potentialul lor maxim.

Gabriela Casineanu lucreaza la Centrul Francofon din Toronto - o organizatie non-profit din Canada - in cadrul programului "Host Program for Professionals". Scopul programului este stabilirea de legaturi intre noii sositi in Canada si profesionisti care s-au integrat deja. In felul acesta, proaspetii imigranti inteleg mai bine contextul pietei muncii din Canada si reusesc sa isi gaseasca de lucru potrivit calificarii lor. Gabriela Casineanu lucreaza si pe cont propriu, ca si trainer personal - ajutandu-i pe oameni sa descopere lucrurile care sunt cu adevarat importante pentru ei. (I.P.)

