Un roman a murit, marti, intr-un accident rutier care a avut loc in Ungaria, in localitatea Zala, in apropiere de granita cu Slovenia.

Echipajele medicale care au ajuns la locul accidentulu nu mai putut face nimic pentru cetateanul roman, care ar fi murit pe loc in urma ciocnirii frontale dintre masina lui si un camion, informeaza MTI.

Se pare ca romanul se deplasa spre orasul Letenye, din sud-vestul Ungariei.

Soferul camionului a suferit rani usoare si nu a necesitat spitalizare. (A.T.)

