Un roman, gradinar de succes in Italia

Galateanul Mihai Bogdanescu, de 47 de ani, s-a mutat cu familia in localitatea Macerata, Italia, unde si-a deschis o afacere profitabila in domeniul gradinaritului, relateaza Evenimentul zilei, in pagina electronica de joi.

Romanul a venit in Italia in 2000, singur, chemat de niste prieteni, pentru a munci in constructii, deoarece se saturase "de incertitudine, nesiguranta si de tot mai multe lipsuri".

A inceput munca de a doua zi, la un santier mic unde era platit cu 45 de dolari pe zi, in conditiile in care cazarea il costa 180 de dolari pe noapte.

"Mi-am dat seama din prima zi ca nu voi rezista mult", a povestit el.

Intre timp, romanul a reusit sa gaseasca de lucru si pentru sotia sa, la o familie instarita de langa Macerata.

"Patronii mi-au promis ca daca sotia va reusi sa se descurce se vor gandi sa ma angajeze si pe mine la ei, sa stam impreuna si sa lucram in acelasi loc", a spus barbatul.

Pana la urma au reusit sa se angajeze impreuna la acea familie, unde au stat doi ani.

In acest timp, Mihai a trebuit sa se ocupe de mici reparatii si de gradina.

"Am asimilat cu mare placere aceasta noua indeletnicire. Am invatat sa ingrijesc gazoanele de iarba si sa inteleg cum functioneaza sistemele moderne de irigat. Patronul era foarte incantat de munca mea", a afirmat romanul.

Dupa ce au obtinut permisul de sedere care le permitea sa lucreze legal, ei au reusit sa isi aduca in Italia si copiii - doua fete, de 14 si 19 ani.

"Ni s-a explicat insa ca nu se putea locui intr-o singura camera patru persoane, dar ca pana la urma se va gasi o solutie", a declarat Bogdanescu.

Dupa cateva zile au fost anuntati ca patronul le gasise un apartament in apropiere si ca vor putea sa-si pastreze locurile de munca.

Pasiunea cu care muncea si faptul ca in anii care au urmat era mereu punctual cu fostul patron i-au adus din recomandarile acestuia si alti clienti.

"In urma cu doi ani m-am gandit sa-mi deschid o mica firma care executa lucrari de acest tip.

Am facut un mic imprumut in banca, bani cu care mi-am cumparat un furgon mic si ustensile de taiat iarba, garduri vii, flori sau tot felul de alte lucrari de intretinere", a afirmat acesta.

Firma sa are acum inca doi angajati cu contract. "Nu mai puteam face fata de unul singur si m-am gandit sa angajez doua persoane.

Din start am decis sa nu am de-a face cu romani pentru ca am avut parte doar de cunostinte care consumau alcool si nu munceau foarte bine.

In gradinarit, daca nu esti serios si nu iti place aceasta indeletnicire, in scurt timp ramai fara clienti", a adaugat Mihai Bogdanescu.

