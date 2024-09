Mariana Iulia Filimon, desemnată ”Femeia anului în Diaspora” în decembrie 2022, s-a întors în România, după 12 ani de trai în Germania. Sibianca a explicat decizia, spunând că niciodată nu a intenționat să rămână în străinătate, deși avea o carieră de succes în Germania.

”În data de 20 mai 2024 mi-am dat demisia. Mult s-au mai rugat de mine să nu plec, dar decizia era luată. Am avut în primul rând o discuție cu mine însumi, apoi cu familia și cu părinții mei. Anul 2023 a fost unul plin de satisfacții, dar complicat, cu foarte multă muncă și bucurii pe măsură. În decembrie pur și simplu am simțit că misiunea mea s-a terminat în Diaspora”, a mărturisit Mariana pentru Turnul Sfatului.

În cei 12 ani pe care i-a stat în Germania, sibianca a ajuns să lucreze de la McDonald’s la un job bine plătit într-o mare companie internațională de transporturi. De asemenea, Iulia Filimon s-a remarcat și prin activitatea de promovare a obiceiurilor și tradițiilor românești în Europa de Vest.

”Când am plecat, eram în plină criză economică și soțul tocmai primise un job bun în Germania. Primul lucru pe care l-am făcut când am ajuns a fost să mă apuc să învăț limba și m-am înscris la cursuri. Întotdeauna am avut ambiție în mine. În paralel, m-am angajat la McDonalds. Vă dați seama, eu economistă cu master în finanțe și experiență în România făceam cartofi prăjiți. Asta m-a ambiționat și mai tare, iar în șase luni am ajuns manager de restaurant. Deja câștigam bine, însă nu mă vedeam niciodată lucrând în gastronomie. Când am învățat limba bine, m-am angajat la o mare companie de transporturi, unde am fost cinci ani specialist resurse umane. Aveam sute de oameni cu care lucram zi de zi” a povestit ea pentru Turnul Sfatului.

Femeia a adăugat că părinții săi au fost cei care au îndemnat-o să se întoarcă în țară.

”Decizia de a mă întoarce am luat-o, de fapt, anul trecut, de sărbători. Veneam după mulți ani de voluntariat la Linia Roșie pentru susținerea femeilor care suferă abuzuri în familie, după foarte, foarte multe evenimente de promovare a culturii și tradițiilor românești, congrese, conferințe. Primisem titlul ”Femeia anului”, apoi la București am primit în cadrul programului guvernamental RePatriot trofeul pentru dezvoltarea de programe educative. Faptul că am primit aceste titluri evident că mă onorează, mă bucură nespus această recunoaștere, vă spun sincer. Pe de-o parte o văd ca pe o apreciere a muncii mele. Pe de altă parte, așa cum am spus, simțeam că misiunea mea este gata acolo. M-am rugat la Dumnezeu și L-am rugat să-mi arate ce pot face eu mai departe pentru oameni? În momentul acela m-am gândit la părinții mei, tata are aproape 70 de ani, mama 60 și ceva. Când vorbeam cu tata la telefon îmi spunea: ”Dacă ești atât de implicată și vrei să ajuți oamenii, hai acasă, este mare nevoie de oameni ca tine și aici, în România. Ai ce face!” Atunci am simțit că asta a fost, misiunea mea în Germania este gata, eu mă întorc acasă”, a explicat Mariana Iulia Filimon.

Iulia Filimon spune că România s-a schimbat enorm în ultimii ani și că oamenii cu care a colaborat au fost foarte impresionați de țara noastră.

”Niciodată nu am plecat cu gândul că o să ne stabilim acolo definitiv. Din acest motiv nici nu ne-am cumpărat o locuință, așa cum fac majoritatea românilor stabiliți în Germania. Nici de România nu m-am înstrăinat, în fiecare an am venit de cel puțin trei sau patru ori, am văzut țara crescând sub ochii mei. România s-a schimbat foarte mult în acești ani. Poate voi nu vă dați seama trăind aici, dar, din afară, diferența este uriașă. Avem autostrăzi, locuri de muncă, obiective turistice, natură, investiții. Am venit în concedii cu colegi de serviciu, colaboratori din Germania, i-am adus la Sibiu. Toți spun că sunt profund impresionați de România. Am stat de vorbă cu germani care au făcut turul României cu rulota și mi-au spus că este foarte sigură țara, drumurile sunt bune, nu te lovești la tot pasul de ambuteiaje. Oriunde oprești dai peste cineva care știe engleză sau germană, toți sunt amabili și deschiși. Totul este schimbat în bine”, a mai spus Mariana Iulia Filimon.

