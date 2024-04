Ungaria si Slovacia au pierdut la Curtea de Justitie a UE: Bruxelles-ul are dreptul sa impuna statelor membre sa primeasca azilanti

Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) cu sediul la Luxemburg a respins miercuri plangerile depuse de Slovacia si Ungaria impotriva politicii UE a migratiei.

A fost confirmat astfel dreptul Bruxelles-ului de a impune statelor membre sa primeasca azilanti, relateaza Reuters.

Curtea stabileste ca Uniunea Europeana are dreptul sa dispuna ca guvernele nationale sa accepte cote de azilanti - in principal refugiati din Siria - care urmau, potrivit unui plan european, sa fie mutati din Italia si Grecia in celelate state membre ale Uniunii.

Acest plan a provocat o disputa in Uniune, in 2015, cand un val de migranti - de peste un milion de oameni - a venit in Europa pe Marea Mediterana.

"Curtea respinge actiunile formulate de Slovacia si Ungaria impotriva mecanismului provizoriu de mutare obligatorie a azilantilor", anunta instanta cu sediul la Luxemburg.

"Mecanismul permite de fapt Greciei si Italiei sa faca fata impactului crizei migratiei din 2015 si este proportional", arata sursa citata.

Acest program, stabilit de Comisia Europeana (CE), a fost adoptat cu votul unei majoritati a statelor membre.

Foste tari comuniste din Europa de Est, inclusiv Slovacia si Ungaria, s-au opus programului, argumentand ca cocietatile lor nu au capacitatea sa integreze acesti migranti - majoritatea musulmani.

Planul prevedea mutarea a pana la 160.000 de oameni, insa, pana in prezent, doar aproximativ 25.000 de persoane au fost transferate din Italia si Grecia in alte state membre UE.