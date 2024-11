Românii din Diaspora se întorc acasă. PSD introduce granturi și prime de instalare pentru cei care revin în România

Pentru prima dată de la aderarea României la UE, numărul românilor care se întorc în țară este mai mare decât cel care părăsesc țara. Statisticile arată că un sfert dintre ei vor să își deschidă o afacere. PSD propune Programul Start-Up Diaspora Next Gen pentru a sprijini reîntoarcerea și integrarea acestora în mediul de afaceri și pe piața muncii din România.

Acest program, propus prin programul de guvernare al Partidului Social Democrat, se concentrează pe stimularea antreprenoriatului și crearea de locuri de muncă printr-o schemă de ajutor de stat în valoare de 200 milioane de euro pe parcursul a patru ani. Granturile oferite, de până la 50.000 de euro pentru fiecare beneficiar, vor finanța 4.000 de start-up-uri înființate de românii întorși din diaspora și vor contribui la crearea a 8.000 de locuri de muncă.

Granturi de 50.000 de euro pentru afaceri

Scopul principal al acestui program este să ofere sprijin financiar și fiscal românilor din diaspora care doresc să investească și să dezvolte afaceri în România. Programul include o schemă de ajutor de minimis care prevede granturi, credite garantate și scutiri fiscale.

Astfel, românii întorși în țară pot beneficia de granturi și de credite cu dobândă avantajoasă pentru investiții în capacități noi de producție. Valoarea finanțării variază între 25.000 și 50.000 de euro per beneficiar, în funcție de numărul de locuri de muncă create și de sectorul de activitate ales. De asemenea, cei care investesc în afaceri pe teritoriul României din economiile realizate în străinătate vor beneficia de o scutire de impozit pe profit sau pe cifra de afaceri pentru o perioadă de trei ani, până la un plafon de 300.000 de euro. Această măsură este menită să ofere un avantaj competitiv și să motiveze reîntoarcerea și contribuția la economia locală.

Stimulente financiare și scutiri de taxe pentru cei reîntorși în țară

Pe lângă sprijinul pentru înființarea de afaceri, programul propus de PSD oferă stimulente financiare pentru angajatorii care doresc să integreze români reveniți din diaspora pe piața muncii. PSD vrea introducerea unei prime de stabilitate pentru cei care au lucrat legal în străinătate timp de cel puțin un an și se întorc în România pentru a se angaja cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată. Aceștia vor primi o primă de stabilitate de 1.000 de lei lunar în primul an și 1.250 de lei lunar în al doilea an.

De asemenea, PSD propune și subvenții pentru angajatori. Astfel, pentru fiecare român reîntors și angajat pe o perioadă de minimum 18 luni, statul român va acorda o subvenție lunară de 2.250 de lei angajatorilor, timp de 12 luni. Aceasta reprezintă un stimulent pentru angajatori să investească în resurse umane din diaspora și să ofere locuri de muncă stabile.

Prime de instalare de peste 3.000 de euro

De asemenea, va exista și o primă de instalare. Cei care revin în țară pentru a ocupa un loc de muncă pe perioadă nedeterminată vor beneficia de o primă de instalare de 12.500 de lei, pentru persoane singure, sau de 15.500 de lei, pentru cei care revin cu familia. Această primă este menită să acopere cheltuielile de relocare și de reîntregire a familiei, facilitând integrarea în comunitatea locală.

La acestea se adaugă și bani europeni. Aproximativ 75 de milioane de euro pune la dispoziție Uniunea Europeană pentru repatrierea românilor. Un exemplu sunt doi soți din Făgăraș care, după 20 de ani trăiți în Italia, s-au întors în România unde fac brânzeturi pe care le vând la târguri și băncănii. Recent, au accesat o finanțare europeană care le permite să-și extindă producția, astfel încât să livreze și în supermarketuri, potrivit unui reportaj Știrile ProTV.

