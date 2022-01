Romano Prodi si sotia, in vizita la o familie de romani

Premierul italian, Romano Prodi, si sotia sa au vizitat in Ajun de Craciun o familie de romi romani care locuieste la Bolognia, relateaza cotidianul "La Repubblica" in editia electronica de miercuri.

Prodi a mers la familia Draghici, un cuplu care a pierdut cu copil in noiembrie intr-un incendiu izbucnit in locuinta improvizata in care traiau. Celorlalti doi copii, Prodi le-a adus rechizite scolare, ghiozdane si dulciuri.

"Problemele imigrantilor se vor rezolva atunci cand vom intelege ca acestia sunt si ei cetatenii nostri si vor trebui sa se comporte dupa regulile tarii noastre, dar trebuie sa fie primiti asa cum ii primim si pe copiii nostri", a spus Prodi.

"Problema romilor, a adugat Prodi, ramane si este foarte grava. Nu este o problema nici a romanilor, nici a italienilor, dar este o problema europeana si la nivel european trebuie sa se rezolve. Nicio tara nu e in masura sa-i infrunte singura din cauza numarului lor foarte mare".

