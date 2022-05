Strategie europeana pentru rromi

Comisia Europeana va redacta in scurt timp o strategie europeana privind persoanele din comunitatea roma, iar decretul italian vizand expulzarea in bloc a emigrantilor din spatiul comunitar este analizat in prezent de Executivul european, a declarat sambata, la Realitatea TV, comisarul pentru Multilingvism, Leonard Orban.

Prevederile decretului italian stabilesc ca, in baza normelor UE, cetatenii comunitari trebuie sa-si declare prezenta in aceasta tara si sa demonstreze care este natura veniturilor castigate, daca sederea depaseste 3 luni, a precizat Orban.

Comisarul a spus ca exista trei implicatii ale acestui decret la nivel european. "O prima implicatie e reprezentata de cazuri de state care au fost sau sunt tentate sa aplice decrete similare, in momentul de fata sunt foarte descurajate. De fapt directiva 38/2004 doreste sa largeasca libera circulatie, nu s-o ingradeasca", a declarat Orban.

A doua implicatie priveste modul in care autoritatile italiene vor trata lucratorii din alte state membre si comunitatea roma, a spus Orban, iar a treia este europenizarea politicilor privind comunitatea roma.

"In momentul de fata putem vorbi de europenizarea abordarilor la nivelul persoanelor apartinand comunitatii rome din intreaga Europa. Sunt implicatii profunde care isi vor produce rezultatele in foarte multi ani de acum in colo. In momentul de fata Parlamentul European a cerut Comisiei Europene redactarea unei strategii privind persoanele apartinand comunitatii rome la nivelul intregii Uniuni. CE va pregati mai intai un raport, dar este asteptat ca ulterior, intr-un orizond de timp restrans sa apara si politici europene vizand comunitatea roma", a conchis Orban.

Comisarul roman a precizat ca Franco Frattini, comisarul european pentru Justitie, se afla in prezent in campanie electorala in Italia si are mari sanse sa devina ministru de interne intr-un Guvern Berlusconi, asa putand fi explicate si declaratiile sale de "toleranta zero" fata de cei care comit infractiuni si care se stabilesc in asezari improvizate la periferia oraselor italiene.

Referitor la numarul mare de infractiuni comis de imigrantii romani din Italia, Orban a spus ca, "raportat la cifre, comitem cele mai multe infractiuni, pentru ca suntem cei mai multi. Dar majoritatea romanilor din Italia muncesc corect. Nimeni nu le spune italienilor ca o parte din cresterea economica se datoreaza romanilor", a subliniat Leonard Orban.

