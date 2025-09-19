Un român aflat în vacanță în Italia, ridicat de carabinieri și dus în arest. Bărbatul ar putea da statul italian în judecată după ce a petrecut o lună în închisoare

Autor: Maria Mora
Vineri, 19 Septembrie 2025, ora 14:32
Un român aflat în vacanță în Italia, ridicat de carabinieri și dus în arest. Bărbatul ar putea da statul italian în judecată după ce a petrecut o lună în închisoare
Un român aflat în vacanță în Italia a petrecut o lună în închisoare din cauza unei erori judiciare. Bărbatul, care se afla cu familia în Caorle, a fost arestat, la sfârșitul lunii august, într-o duminică, în timp ce era la micul dejun.

În perioada în care bărbatul a fost arestat, familia sa a rămas în Italia pentru a face demersuri de eliberare a acestuia.

Ovidiu A., un funcționar în vârstă de 30 de ani din Iași, a fost eliberat săptămâna aceasta.

„Un coșmar a luat sfârșit”, a declarat bărbatul imediat după ce a pășit pe ușa închisorii din Pordenone, în nordul Italiei, între Veneția și Udine. L-au așteptat soția și fiicele sale, alături de avocatul său, Stefano De Rosa, scrie Curierul Italiei, citând presa locală.

Bărbatul, fără antecedente penale, fusese ridicat de carabinieri după ce înregistrarea sa la hotel a declanșat „alerta”. Numele său, se pare, era asociat cu o condamnare de doi ani pentru furt calificat care a avut loc în provincia Pistoia.

Furtul fusese însă comis de o altă persoană, tot un român, cu o serie de condamnări anterioare.

Autoritățile italiene nu și-au dat însă seama de eroare la momentul anchetei pentru furt, ceea ce a dus la un proces în lipsă care s-a încheiat cu o condamnare.

Avocatul De Rosa, care a preluat cazul la sfârșitul lunii august, a reușit să recupereze fotografiile judiciare și amprentele digitale ale adevăratului infractor, arhivate în urma condamnărilor sale anterioare.

În baza acestora, el a reușit să demonstreze în fața instanței condamnarea pe nedrept a clientului său în procesul ce s-a încheiat în 2020.

„Prejudiciul a fost enorm, dar el l-a înfruntat cu grea demnitate și seninătate”, a spus avocatul cetățeanului român, referindu-se la perioada în care acesta a fost încarcerat pe nedrept.

El a declarat de asemenea că clientul său se gândește să dea în judecată statul italian pentru a cere despăgubiri pentru eroarea comisă.

