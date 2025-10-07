Româncă ucisă cu bestialitate în Italia. „A țipat după ajutor, dar vecinii au intervenit destul de târziu”

Poliția a ajuns prea târziu pentru a putea să o salveze pe femeie FOTO Facebook/Polizia di stato

O româncă în vârstă de 64 de ani a fost ucisă cu bestialitate de partenerul ei, un bărbat cu 20 de ani mai tânăr. Crima a avut loc în orașul Gela, din Sicilia.

Potrivit anchetatorilor, conflictul dintre cei doi a izbucnit în apartamentul în care locuiau împreună, după ce bărbatul s-a întors acasă sub influența alcoolului. Discuția s-a transformat rapid într-o bătaie violentă, iar femeia nu a mai avut nicio șansă să scape.

„Pare că nu mergea relația foarte bine, nu doar o dată s-au auzit discuții. A ucis-o în bătaie, este cumplit. Ea a țipat după ajutor, dar vecinii au intervenit destul de târziu și au chemat carabinierii”, a declarat Silvia Dumitrescu, președinta Asociației Femeilor Românce din Italia, potrivit Protv.

Bărbatul, care inițial a fugit de la locul faptei, a fost prins ulterior și reținut. Acesta este acuzat de omor. Dacă va fi găsit vinovat, riscă închisoare pe viață, conform legislației italiene.

Autoritățile continuă ancheta pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs crima.

Ads