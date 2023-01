Diaspora românească este în creștere cu circa 100.000 de persoane în fiecare an. România se află pe primul loc la numărul cetățenilor adulți care au rezidența în alte țări europene.

În anul 2019, 2,45 de milioane de cetățeni români locuiau în țări ale Uniunii Europene, adică mai mult decât populația Bucureștiului.

Cifrele reale ale migrației românești nu sunt cu adevărat cunoscute și se pot face doar estimări în materie.

Unii dintre cei care au plecat să lucreze în străinătate își fac planuri să revină în țară. Este cazul unui meseriaș în construcții care a încercat să afle de la cei care au făcut deja pasul cum le merge în România.

"Vin cu o întrebare, curând vrem să revenim în țară, cum vă descurcați cei care ați făcut pasul? Lucrez în construcții", a scris acesta pe grupul Construcții case și amenajări interioare și exterioare, de pe Facebook.

"Câștigi ca și în străinătate"

"Este nevoie de oameni harnici și organizați în orice zonă a țării! Fă-ți echipă și o să îți meargă foarte bine dacă ești serios!"

"În țară sunt salarii bune, în construcții, dacă ai casa ta, nu plăteșți chirie, sunteți gospodari și vă doriți să o duceți bine, o să reușiți, este altceva când ești la tine în țară, eșți relaxat, te bucuri de viață și de tot ce-i mai frumos, ești cu ai tăi, fără stresul de a-ti planifică venirea în țară, bagaje, cumpărături stres griji et. Doamne ajută să vină cât mai mulți acasă, doar așa putem deveni o țară puternică, multă sănătate și veniți mai repede."

"Vino, stai 6 luni, 1 an, dacă ești meseriaș îți faci o idee și pe urmă alegi."

"Îți dau un sfat, rămâi acolo, decât slugă în țara ta, mai bine slugă la străini, îmi este rușine că sunt român."

"Ne-am întors de patru ani în România. Este enorm de mult de lucru, mai ales în domeniul construcțiilor. Dacă vrei și știi să lucrezi câștigi ca și în străinătate, deosebirea e că eșți ACASĂ."

"Fă cum crezi că e mai bine pentru tine și familia ta, eu nu aș pleca din România, mie îmi place aici, nu e ușor, dar dacă eșți harnic nu mori de foame, nici nu duci grija zilei de mâine."

"Eu am încercat și acum m-am întors înapoi în Germania"

"Hoție multă, muncești și ai toate șansele să iei țeapă."

"Eu sunt constructor de 20 de ani, banii pe care îi faci acolo, îi faci și acasă, bineînțeles pe firma ta!"

"Rămâi unde ești, eu am încercat 2 ani și acuma m-am întors înapoi în Germania."

"Nu sunt de meserie, dar garantez că este lipsă mare de meseriași și sunt convins că se câștigă bine."

"Stai unde eșți, am încercat eu din septembrie 2022 până în decembrie, după 12 ani de lucru afară, nu se merită. Decât sclav la mine-n țară, mai bine muncesc afară!"

"Contează foarte mult în ce colț al țării te întorci.

Cu siguranță în zona Clujului găsești de lucru dacă eșți serios, iar recomandările te vor ridica sau te vor exclude de pe piață. Ca venituri tind să cred că vei fi peste ceea ce câștigi în străinătate."

"După vreo 17 ani stați pe afară, am aproape 7 ani de când m-am întors în țară. Cred că pot să îți dau următoarele sfaturi: 1 să fii pregătit psihic și împăcat sufletește cu decizia ta. 2 să ai ceva capital, altfel de fiecare dată când vor apărea ceva probleme primul gând va fi acela de a te întoarce printre străini. 3 dacă nu ai locuința ta proprietate îți va fi mult mai greu și tentația de a renunța la România și a te întoarce va fi tot mai mare. 4 nu uita, românul e "CALIC ȘI GINGAȘ" nicăieri în lume nu vei găsi oameni cu atâtea pretenții la lucrare și dacă se poate să le dai și bani! 5 dacă vrei cu adevărat, poți! Multă baftă și puterea de a lua decizia corectă pentru tine și familia ta!"

"Este un sector în declin"

"S-au scumpit toate și sunt în continuare în creștere prețurile la materiale de construcții.

Băncile nu mai acordă credite ca înainte, nici oamenii nu mai au curaj să ia credit, deci vânzarea apartamentelor a scăzut și continuă să scadă, iar cei care își fac case sunt foarte puțini, că lumea nu are bani.

Deci este un sector în declin, poate în faliment, chiar cei din țară vor rămâne șomeri și vor fi nevoiți să plece. Eu v-am descris așa cu cuvintele mele realitatea din țară, decizia vă aparține."

"Dacă vrei, poți și e la fel ca afară. Sunt în țară de 2 ani și e de muncă, depinde cum te-ai obișnuit. Am stat 23 de ani în Italia, am plecat de la 3000 plus eur pe luna. Dacă ai casa ta și te mulțumeșți să trăiești normal lângă familie e ok. Nu o să te îmbogățești, dar ești acasă."

"Eu m-am întors după 17 ani și nu regret nicio clipă, ba chiar mai mult, regret că m-am înstrăinat de ce e mai important în viață, de neamul meu."

"Piața este mult stricată de Dorei"

"M-am întors în februarie anul trecut în țară, am lucrat în străinătate 15 ani în domeniul construcțiilor. Acolo am plecat de la salahor și în intervalul ăsta eu spun că am ajuns să fac meserie. M-am întors cu gânduri mari în România să fac același lucru. M-am gândit că, cu mentalitatea și metodele care le-am învățat acolo, aici o să fac treabă bună. Nu e așa, totul este diferit aici, reușești prea puțin să aplici ce ai învățat afară, țînând cont că România nu are posibilitate economică.

Nu te ajută nici materialele care sunt mult diferite față de ce eram obișnuit să folosesc. Pe de altă parte, toți vor ieftin, repede și de calitate (calitatea pe care o cunosc, țînând cont că perfecțiunea la noi lasă mult de dorit, și nu prea se are habar ce e aia) . Piața este mult stricată de dorei, chiar dacă faci lucrare de calitate pe bani frumoși, stai liniștit, că lumea vrând să cheltuie puțîn, se mulțumește și cu un Dorel, și așa ți s-a suflat încă o lucrare. Oameni la muncă nu prea găsești, cei buni lucrează, iar tu ce mai găseșți sunt ăia care nu au chef de muncă și știu să facă de toate, dar nu știu să facă nimic bun. Multe bătăi de cap, stres, nervi mari etc etc.

Dacă ai răbdare de fier și stai bine cu inima, poate în ani o să reușești, dacă nu probabil o să te gândești să te angajezi pe salariile care sunt. Depinde de fiecare, și mai depinde un pic și de noroc, dar cum se spune, norocul ți-l mai faci și singur. M-am întors în țară pentru că țin cu țara mea, dar pe partea de construcții, sincer, am rămas foarte dezamăgit. Cu siguranță am să supăr foarte multă lume cu ideile mele și îmi cer scuze, dar față de alte țări suntem cu mulți ani în urmă (din perspectiva construcțiilor)."

"Te așteptăm, cu brațele deschise se poate trăi decent în România dacă voi nu veniți, vin alți nepalezi, filipinezi, chinezi."

"Eu am lucrat în Italia din 2002 pînă în 2011. Este foarte grea readaptarea la mentalitatea din România, îți trebuie cam 6-10 luni de zile pentru a te readapta la realitatea din România.

Dar este mult mai ușor să te readaptezi acasă decât într-o țară străină, dacă eșți bazat pe meserie nu vei avea nici o problemă. Dacă ai și ceva bani puși deoparte cu atât mai bine. Pornește ceva pe cont propriu sau cu o echipă mică pentru început, pînă vezi cum funcționează și să poți controla colaboratorii și să fii de cuvânt. Când pui mîna pe un meseriaș mulțumește-l cu un salariu pe măsură capacității și puterii lui de muncă și îți va rămâne alături atât la bine cât și la greu.

În construcții este lipsă mare de meseriași adevărați și serioși, mai ales pentru renovări interioare de calitate. Eu de cinci ani caut un meseriaș care să îmi facă o cabină de duș fără cădiță de duș. Când discut cu ei toți vor toți banii înainte și când aud că vreau cabină duș fără cădiță și că stau la bloc la etaj ori renunță imediat ori nu mai vin sau nu îmi mai răspund la telefon. De aici poți să îți dai seama cât de mulți meseriași se găsesc în România."

"Anul ăsta se aduc peste 100.000 de muncitori din Asia, majoritatea pentru construcții și acesta este doar începutul, din ce se spune în mass media, chiar am prieteni în domeniu șocați, supărați, ce tarife au meseriașii indieni care le-au șutit niște lucrări!"

