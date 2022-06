Hotii de buzunare de la Disneyland Paris dau vina pe seful de clan: Sa furam e tot ce-am invatat in viata

"Sa furam este tot ce-am invatat in viata", a declarat marti, in cursul procesului unei familii de rromi romani - ai carei copii erau trimisi sa fure de la turisti straini -, o hoata spasita, care a denuntat marti comportamentul violent al sefului clanului.

In total 13 persoane au fost trimise in fata completului, la Tribunalul Corectional de la Meaux (Seine-et-Marne), cu privire la 1.000 de furturi comise in perioada ianuarie 2014-februarie 2016 in zona Disneyland Paris, in Reteaua Expres Regionala (RER) care deserveste cel mai important parc de atractii din Europa si in metroul parizian.

Prejudiciul este estimat la cel putin un milion de euro.

Dintre inculpati, zece fac parte din "clanul" Dumitru-Imandita, originar din orasul roman Craiova si condus cu o mana de fier de Marian Tinca, fost Dumitru, in varsta de 57 de ani, cu complicitatea fostei sale sotii Maria Iamandita, in varsta de 51 de ani.

Au comparut, de asemenea, cei patru copii majori ai cuplului si partenerii lor, al caror rol consta in a supraveghea actiunile fratilor lor mai mici si a se asigura ca acestia predau banii furati.

Sapte minori, cu varste cuprinse intre 12 si 17 ani, au fost condamnati, pe 21 iulie, de tribunalul pentru copii de la Meaux, la pedepse de la un simplu "avertisment solemn" si pana la 30 de luni de inchisoare cu executarea, iar patru cu suspendare.

Pe umerii lor, a stabilit ancheta Oficiului central de lupta impotriva delincventei itinerante (OCLDI) in colaborare cu autoritatile romane, se baza acest clan, care nu avea alta sursa de venit.

Poturile - intre 1.000 si 2.000 de euro pe zi, sub forma de devize, bijuterii, telefoane, marochinarie de lux, tablete - erau folosite la cheltuieli curente, dar erau de asemenea investite in achizitii imobiliare in Romania.

"In inchisoare am invatat ca poate fi simplu sa muncesti"

In prima zi de proces, Theodora-Cesarella Iamandita, in varsta de 28 de ani, inculpata, a dat asigurari la bara ca a "incercat" sa-si descurajeze fratii si surorile sa-i urmeze exemplul. Ea a inceput sa fure din buzunare la varsta de zece ani, pe cand locuia intr-o tabara in Italia.

Presedinta a obiectat ca ea profita de asemenea de furturi comise de cei mai tineri si mai ales de sora sa Valentina, careia ii ordona sa fure un pachet de scutece, intr-o conversatie interceptata de anchetatori.

"Sa furam este tot ce-am invatat in viata", se justifica tanara femeie. "Dar nu voiam ca fratii mei sa invete sa o faca, pentru ca stiam ca, odata ce aveau sa inceapa sa fure, nu aveau sa mai poata sa se opreasca".

"De cand sunt in inchisoare muncesc, merg la scoala, sunt cinstita. Am invatat ca poate fi simplu sa muncesti", continua aceasta femeie casatorita si cu copii.

Asezat in spatele ei, in boxa, bulibasei ii plac prea putin aceste veleitati de independenta.

Dar cand ea indrazneste sa povesteasca, cu o voce stinsa, despre loviturile, amenintarile, teroarea pe care el le facea sa domeasca in clan, el explodeaza. "Taci din grua, esti nebuna! Daca vorbesti in continuare am sa iau zece ani!".

Presedinta l-a scos din sala, iar Theodora a continuat sa depuna marturie, in lacrimi.

Banii furati au permis familiei sa iasa din saracie si, astfel, din infractionalitate, insa tatal ei "a irosit toti banii care ne apartineau la cazinou".

Judecati de furt in banda organizata, tainurie, spalare de bani si incitare de minori sa comita infractiuni, principalii inculpati risca pana la 20 de ani de inchisoare.

O hotarare este asteptata vineri.