Un roman a incercat sa muste un politist francez de cele rusinoase

Un roman, aflat in Franta si care fusese prins in flagrant, joi noaptea, in timp ce fura dintr-o casa, a incercat sa muste un politist francez de organul genital.

Incidentul a avut loc in masina politiei in timp ce romanul era transportat la sediul central, arata La Voix Du Nord.

Sursa citata noteaza ca o patrula de politie a intervenit dupa ce mai multe persoane au intrat intr-o casa nelocuita de pe bulevardul Republicii din Roubaix. Oamenii legii l-au surprins pe un barbat care statea la panda, iar in interiorul casei erau doua persoane care incercau sa taie tevile de cupru care faceau parte din sistemul de incalzire al casei.

Cei trei au fost retinuti si cand erau transportati catre sectie, unul dintre ei, un roman in varsta de 36 de ani, a incercat sa il muste de zona genitala pe unul dintre politist.

Cei trei, cu varste intre 14 si 36 de ani, au fost retinuti de autoritatile franceze.

