MAE: 47 de romani care lucreaza la abatorul german din Dissen au COVID-19

Ziare.

com

De asemenea, alti 57 de romani sunt in carantina, ca urmare a contactelor pe care le-au avut cu cei din categoria persoanelor infectate.MAE precizeaza ca alti 23 de cetateni romani angajati ai abatorului au avut rezultate negative la testare si nu au fost in contact direct cu persoanele infectate, prin urmare nu fac obiectul vreunor masuri specifice.Autoritatile locale au reconfirmat starea buna de sanatate a cetatenilor romani infectati, astfel incat niciunul dintre acestia nu necesita ingrijiri medicale. De asemenea, angajatii abatorului beneficiaza de sprijinul companiei pe intreaga perioada a carantinei, fiind stabilit un sistem de livrare pentru hrana si alte bunuri necesare.Precizarile vin dupa ce MAE a transmis, joi, ca s-a autosesizat in urma informatiilor aparute in spatiul public cu privire la mai multi romani care ar lucra la acest abator si care ar fi infectati.MAE mentiona joi ca la nivelul Ambasadei Romaniei la Berlin nu au fost primite solicitari din partea cetatenilor romani care isi desfasoara activitatea la aceasta companie.A.G.