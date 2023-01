Aventura mea germana: Daphnis Kokkinos - dansatorul fara tara, fara limba

Daphnis Kokkinos este de un sfert de veac una din figurile cu greutate ale Operei din Wuppertal. Cunoscuta coreografa a ansamblului, Pina Bausch, care a plecat dintre noi in 2009, l-a angajat fara macar sa-l puna sa dea o proba de dans.

Artistul originar din insula Creta si-a construit o cariera remarcabila, pentru care a muncit din greu. Sase luni pe an este plecat in turnee, pe toate scenele lumii. A inceput sa studieze dansul in tara natala, abia dupa ce a terminat liceul. Daphnis vorbeste mai multe limbi, dar niciuna bine - spune el.

"Nu am tara, nu am limba, dar e bine asa. Traiesc in mai multe tari si vorbesc mai multe limbi. Esti mai castigat astfel".

"Mi-ar placea sa traiesc la Istanbul - dar pentru asta mi-ar trebui doua vieti - sa traiesc una aici, alta la Istanbul. Pentru ca, impreuna cu ansamblul calatoresc mult, iar trupa a devenit ca o familie, dupa atatia ani. Pentru ca suntem atata vreme pe drumuri, mi se face mereu dor de Wuppertal".

Daphnis Kokkinos incearca mereu ceva nou, dar ramane fidel celebrului Tanztheater din Wuppertal.

Foto: Aventura mea germana (Da click aici sa vezi video)

Despre "Aventura mea germana"

Aproape fiecare al cincilea locuitor al Germaniei are origini straine. Oameni care au ales un nou inceput, departe de "casa", sau copiii acestora, nascuti si crescuti intr-un mediu cultural variat. Imaginea imigrantilor din Germania este dominata, inca, de multe clisee: negustorul iscusit, carciumarul prietenos sau menajera fara carte. Cu toate acestea, multi dintre ei sunt antreprenori renumiti, savanti sau minti creative. Intrati pe pagina "Aventura mea germana" si urmariti destinul unor oameni care si-au gasit o noua patrie in Germania.

Povesti de succes

Au venit ca specialisti, dizidenti, refugiati de razboi, muncitori sezonieri sau studenti: motivele pentru care oameni din Europa Centrala si de Sud-Est au ales ca destinatie Germania sunt cat se poate de diferite. Intrati pe pagina proiectului "Aventura mea germana" pentru a afla mai multe despre istoria emigratiei.