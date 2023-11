Aventura mea germana: Oliver Stamatoski

Franele sunt pasiunea sa. Oliver Stamatoski, originar din Macedonia, lucreaza pentru firma Continental, la Frankfurt pe Main, si dezvolta produse noi pentru piata auto internationala.

A inceput ca sofer de teste pentru produsele Continental, dar ca inginer a dorit mereu mai mult - sa se afle in prima linie, sa contribuie direct la crearea pieselor.

"Am putut astfel sa experimentez procesul prin care o bucata de metal de pe masa mea de lucru devine o piese integrata in sistemul unui automobil, contribuind la siguranta si confortul in trafic. O experienta extraordinara", spune el.

A studiat la Aachen tehnica auto si de zboruri spatiale. A venit in Germania pentru ca in Macedonia oportunitatile de afirmare in acest domeniu erau mult mai limitate.

A invatat germana in principal cu ajutorul colegilor. A calatorit mult de mic copil alaturi de parinti, a studiat la liceul american din Skopje, iar un hobby important este pentru el pianul. In Germania se simte acasa: "Germania este acum patria mea si ma simt foarte bine aici. Mi-e dor de tara asta, cand sunt plecat."

Foto: Aventura mea germana (Da click aici sa vezi video)

