Ce porcarie! Situatia scandaloasa din industria germana a carnii, unde lucreaza sute de romani

"There is no free lunch" spune un proverb american: cineva plateste intotdeauna pretul. Este valabil si pentru carnea ieftina consumata cu atata placere de clientii din statele industrializate bogate.Dupa ce sute de lucratori din estul Europei, angajati la marele abator german "Westfleisch" din orasul Coesfeld, s-au infectat cu noul coronavirus , se poate conchide: in criza actuala, acesti oameni sunt cei care trebuie sa plateasca pentru carnea ieftina - in cel mai rau caz, chiar cu viata lor.Managementul companiei de prelucrare a carnii, a treia ca marime din Germania, vorbeste de responsabilitatea sa fata de propriii angajati. Dar la abatoare nu se prea poate vorbi de angajati proprii. In realitate, intreaga bransa este deservita de lucratori angajati prin subcontractori - pentru acestia din urma ar lucra muncitorii romani, bulgari sau polonezi."Westfleisch" si celelalte abatoare mari fac orice pentru a-si reduce costurile. Dar, oficial, ele nu admit ca ar avea ceva de-a face cu conditiile nedemne pentru niste fiinte umane in care traiesc in Germania sute de muncitori straini.Subcontractorii, de asemenea, dau vina pe politica: politica ar fi responsabila pentru protectia muncii si a sanatatii. Numai ca "politica" in sine nu exista ca autoritate, ci avem responsabilitati concrete la nivel local, regional si federal.Cand vine vorba insa de conditiile de trai ale muncitorilor din industria carnii, toate aceste niveluri de autoritate par sa aiba in comun doar dorinta de a da vina pe altcineva.Sau, mai bine, de a se plange de asa-numita "cultura a ignorarii", asa cum o face ministrul regional al Muncii din Renania de Nord-Vestfalia. Dar niciun politician nu este obligat sa nu ia masuri pentru a corecta situatia - inclusiv atunci cand nu este direct responsabil pentru domeniul respectiv.Conditiile deplorabile in care sunt cazati est-europenii si sud-est-europenii care muncesc in abatoarele germane nu sunt vreun secret de stat. Cu totii le cunosc, de ani buni: conducerea "Westfleisch", firmele subcontractoare, autoritatile locale si politia, consiliul municipal din Coesfeld, guvernul regional din Renania de Nord-Vestfalia si chiar guvernul de la Berlin. Si oamenii din Coesfeld si din satele alaturate stiu ce se petrece.Doar se intalnesc cu angajatii de la "Westfleisch" si alte mari abatoare zilnic la supermarket sau la brutaria din colt. Dar nimeni nu a parut pana acum deranjat de conditiile mizere de cazare si munca ale acestora. "Nimeni nu este obligat sa vina la munca in Germania pentru a face bani mai multi decat in tara lui" - aceasta este propozitia care rezuma pe scurt atitudinea generala.Dar criza coronavirus a schimbat lucrurile. Cand trei-patru muncitori sunt obligati sa traiasca impreuna intr-un spatiu stramt, riscul raspandirii unui microb periculos creste semnificativ.Si nu ii ameninta numai pe lucratorii straini, ci pe toti locuitorii din regiunea respectiva. Este o observatie cinica: fara pandemie, ar mai fi deranjat pe cineva conditiile mizerabile de trai ale lucratorilor est-europeni?Scandalul are o dimensiune internationala, care-i depaseste cu mult pe muncitorii din estul Europei. Industria germana a carnii produce atat de mult si atat de ieftin, incat au ajuns sa fie rentabile inclusiv exporturile de carne in China.Firmele germane din bransa lucreaza pe baza conditiilor din piata globala si reusesc sa ofere si preturi atractive. Ele exercita presiuni masive asupra fermierilor producatori. Acestia se vad obligati sa creasca porcii in spatii stramte, sa-i trateze cu antibiotice pentru a nu se imbolnavi. Sunt hraniti cu soia si porumb, importate ieftin din America de Sud. Acolo sunt distruse suprafete mari de paduri si jungla pentru a cultiva si mai multe nutreturi. Rezultatul este daunator pentru clima si duce la explodarea preturilor la teren.In final, platim cu totii un pret ridicat pentru aceasta carne ieftina. Antibioticele din carnea consumata provoaca rezistente ulterioare la antibiotic la oameni.Productia carnii dauneaza apei din sol, pentru ca pe campuri ajung prea multe deseuri.Toate aceste lucruri sunt binecunoscute atat in industrie, cat si in politica. Si cu totii stiu de asemenea ce se poate face pentru a corecta situatia: crearea de unitati de productie mai mici, mai descentralizate, care sa se axeze pe calitate, nu pe cantitate.S-ar castiga mai putin cu aceste firme, pentru ca exporturile de picioare si urechi de porc in China nu ar mai fi rentabile. Iar friptura de porc s-ar scumpi inclusiv in Germania.Dar toate sondajele de opinie arata ca marea majoritate a germanilor se pronunta pentru reformarea politicii agrare. Pentru a face progrese in acest domeniu, este nevoie de tarie de caracter, curaj si putere de conducere - nu de "cultura ignorarii".