Firmele care duc romani sa lucreze in abatoare, interzise in Germania: "Vom pune capat acordurilor de subcontractare in industria de prelucrare a carnii"

"Vom pune capat acordurilor de subcontractare in industria de prelucrare a carnii incepand cu data de 1 ianuarie 2021", a anuntat vineri ministrul german al Muncii, social-democratul Hubertus Heil, potrivit digi24.ro Sursa citata mai arata ca interzicerea subcontratarii vizeaza abatoarele si masura va fi extinsa si la atelierele care proceseaza carnea.Potrivit digi24.ro, proiectul de lege prevede de asemenea interzicerea contractelor de munca temporare in abatoare. In plus, vor fi impuse si noi obligatii in materie de locuri de cazare pentru muncitori, precum si controale mai frecvente din partea autoritatilor.Potrivit statisticilor, in domeniu lucreaza 200.000 de oameni, si dintre ei, intre 50 si 80 la suta au fost angajati prin subcontractare, ceea ce nu le asigura suficienta protectie fata de abuzurile angajatorilor. Iar cea mai mare parte a acestor angajati provin din Europa de Est, inclusiv din Romania.