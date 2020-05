MAE anunta ca romanii de la ferma din Germania si-au primit salariile iar acum sunt ajutati sa-si gaseasca alt job

Ziare.

com

Romanii care munceau la ferma din Bornheim au reclamat, recent, ca nu si-au primit salariile, motiv pentru care ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a mers personal in Germania pentru a solutiona problema.In acest context, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis un comunicat, joi seara, in care anunta ca "toti cetatenii romani care si-au desfasurat activitatea la ferma din Bornheim au primit drepturile salariale care li se cuveneau".MAE mentioneaza ca, atat Ambasada Romaniei la Berlin, cat si Consulatul General al Romaniei la Bonn au efectuat demersuri pe langa autoritatile germane "pentru solutionarea cat mai rapida a situatiei cetatenilor romani".De asemenea, reprezentantii diplomatici arata ca au contactat Asociatia Fermierilor Germani pentru sprijin in vederea identificarii unor locuri de munca in cadrul altor ferme pentru persoanele care doresc continuarea activitatii in domeniul agricol, fiind identificate un numar de 120 locuri de munca pentru romanii care lucrau la acea ferma si care au ramas fara job."Totodata, ca urmare a vizitei efectuate de un reprezentant al Consulatului General al Romaniei la Bonn la ferma in cauza la data de 20 mai, partile implicate au convenit intocmirea unei situatii cu cetatenii romani care doresc sa isi continue activitatea in domeniul agricol si sunt de acord sa fie relocati la alte ferme", arata sursa citata.MAE mentioneaza ca, in prezent, la ferma din Bornheim se afla 42 de cetateni romani, dintre care 22 au solicitat sprijin in vederea repatrierii, 15 si-au manifestat dorinta de a ramane in Republica Federala Germania si de a isi continua activitatea la o alta intreprindere, iar alti cinci nu au comunicat o decizie cu privire la intentiile viitoare."Consulatul General al Romaniei la Bonn intreprinde toate demersurile necesare pentru identificarea celei mai potrivite optiuni de repatriere a cetatenilor romani care au exprimat solicitari in acest sens", arata oficialii ministerului.In context, MAE precizeaza ca, in cursul zilei de joi, un grup de 11 cetateni romani care isi desfasurau activitatea la o alta ferma de pe teritoriul Republicii Federale Germania au parasit teritoriul acestui stat catre Romania, cu sprijinul Consulatului General al Romaniei la Bonn si a comunitatii romanesti din zona.