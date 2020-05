Mai multi romani de la un abator din Germania au COVID-19. MAE confirma, dar nu stie numarul exact

Ziare.

Ministerul a anuntat ca s-a autosesizat in urma informatiilor aparute in spatiul public."Pana la acest moment, nu exista date concrete cu privire la persoanele infectate, numarul total al angajatilor diagnosticati cu COVID-19 urmand a fi comunicat in cursul zilelor urmatoare", a punctat MAE, intr-un comunicat remis Ziare.com.Autoritatile precizeaza ca toate persoanele infectate sufera de o forma usoara a bolii sau sunt asimptomatice si beneficiaza de sprijinul companiei angajatoare pentru procurarea produselor necesare in aceasta perioada.Potrivit datelor comunicate de misiunea diplomatica, demersurile autoritatilor germane competente pentru investigarea si gestionarea situatiei sunt in curs de derulare, iar compania coopereaza indeaproape cu autoritatile locale pentru a lua toate masurile necesare in acest context."MAE mentioneaza ca la nivelul Ambasadei Romaniei la Berlin nu au fost primite solicitari din partea cetatenilor romani care isi desfasoara activitatea la aceasta companie", se arata in comunicat.Cetatenii romani care se afla in Republica Federala Germania si care au nevoie de asistenta consulara pot contacta Ambasada Romaniei la Berlin la urmatoarele numere de telefon: + 49 30 21239555; +49 30 21239514; +49 30 21239516; +49 160 157 9938 (telefon de urgenta) sau unul dintre oficiile consulare ale Romaniei din Germania:- Consulatul General al Romaniei la Bonn: +49 228 68 38 135; +49 228 68 38 211; +49 228 68 38 244; +49 228 68 38 254; +49 (0) 1735757585 (telefon de urgenta);-Consulatul General al Romaniei la Munchen: 0049 (0) 1631927011; 0049 (0) 1602087789;-Consulatul General al Romaniei la Stuttgart: (00 49) (0) 711 664 86 11; (00 49) (0) 711 664 86 12; (00 49) (0) 711 664 86 13; (00 49) (0) 711 664 86 14; (00 49) (0) 711 664 86 15, (0049) (0) 1716813450 (telefon de urgenta).Citeste si Germania schimba regulile de functionare a abatoarelor, dupa cazurile de COVID-19 A.G.