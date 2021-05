Dezvaluiri din dosarul doctoritei romance ucise in Germania. A primit peste 100 de mesaje de amenintare inainte de crima: "Bucura-te cat mai poti"

Potrivit observatornews.ro , care citeaza presa germana, ultimul mesaj a fost trimis de Florian doar cu cateva ore inaintea mortii romancei. "Bucura-te cat mai poti", a fost mesajul transmis in noaptea dinaintea crimei.Cateva ore mai tarziu, in jurul orei 8.00 dimineata, cand se intorcea de la serviciu, Elena a fost omorata chiar in fata blocului in care locuia. Principalul suspect, fostul iubit al Elenei, fata de care a fost obtinut si un ordin de restrictie cu cateva saptamani inainte de omor, a fost arestat, iar procesul ajuns la al patrulea termen continua cu romanul in arest preventiv.Barbatul a declarat ca este nevinovat, iar Elena avea probleme mari cu un barbat care o urmarea si o ameninta de mai mult timp. Potrivit presei germane, este de asteptat ca procesul crimei in care a fost ucisa doctorita romanca sa aiba inca 11 termene.