Reportaj DW despre romanii din abatoarele germane. Au inchis autoritatile ochii? (Video)

Ziare.

com

Peste 200 de muncitori de la abatorul din Coesfeld, printre care multi romani, au fost testati pozitiv cu noul coronavirus. Prin subcontractori, abatorul are sute de angajati din Europa de Est.Intre timp, acest abator din landul federal Renania de Nord-Vestfalia a fost inchis. Si alte abatoare din Germania unde lucreaza romani s-ar putea inchide in urma infectarii unui numar mare de lucratori cu COVID-19."Lucreaza 60 de ore pe saptamana si chiar mai mult. Sunt oameni cazati in imobile degradate, pline de mucegai, suprapopulate. Sunt oameni carati la munca in autobuze si microbuze arhipline. Acesta este un urias potential de risc", a declarat un protestatar."Toti muncitorii sunt deja afectati de aceste infectari. Un val exponential de infectari va cuprinde cu siguranta intreaga regiune. Oamenii ma suna. Le este frica", a precizat si un politician ecologist venit la protest.Un muncitor roman care lucreaza la abator in Germania a declarat pentru DW ca se considera un "sclav modern": conditiile de munca sunt foarte grele, se depasesc orele de munca normale, iar lucratorii stau inghesuiti in locuinte insalubre.