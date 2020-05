Sezonierii romani: Nu toti sunt bineveniti in Germania

Salvatori sau "infractori"?

Politicieni ingrijorati la Bucuresti si Berlin

Primul proces intentat de un sezonier roman unui fermier german

Ziare.

com

Odiseea lui Ciprian in Germania a inceput pe 12 mai. Atunci, tanarul, insotit de alti patru consateni, ajungea cu o cursa speciala la aeroportul din Frankfurt-Hahn. In buzunar avea contractul de munca primit cu o saptamana in urma de la o mare ferma germana, document care faciliteaza accesul si conditiile de lucru in Germania, pe timp de pandemie.Doar o zi mai tarziu, Ciprian solicita ajutor, apeland numarul de telefon gratuit al sindicatelor germane pentru consiliere in limba romana. "Oamenii m-au sunat si s-au alertat, dupa ce au vazut ca sansele sa-si primeasca buletinele sunt minime, chiar nule. Fermiera i-a certat si a spus ca nu isi vor primi buletinele decat dupa terminarea contractului", explica in discutia cu DW Sevghin Mayr, consultanta in cadrul proiectului "Faire Mobilitat" din Munchen.in muncile sezoniere, desi autoritatile germane si reprezentantele diplomatice ale Romaniei atrag atentia asupra ilegalitatii acestor actiuni.Pentru Ciprian si colegii sai, situatia s-a agravat in momentul in care firma cu care semnasera contractul de munca a refuzat sa le acorde un avans financiar pentru mancare si nici nu le-a pus la dispozitie alimente sau apa.Dupa 24 de ore si mai multe mesaje trimise proprietarilor firmei, oamenii au fost obligati sa semneze un document, crezand, initial, ca acesta cuprinde reglementari privind respectarea igienei si a conditiilor de carantina. De fapt, ei tocmai fusesera concediati la ora 22:00.Cateva minute mai tarziu, au fost urcati intr-un taxi si trimisi la gara centrala din Mannheim. Pastrand legatura telefonica cu Sevghin Mayr si la indemnul acesteia, cei cinci romani s-au adresat sectiei de politie din gara. Acolo au fost audiati pana la trei si jumatate dimineata, cand politistii au decis ca ei trebuie sa se intoarca la ferma cu care semnasera contractul de munca initial.In contextul pandemiei si in plina criza a fortelor de munca sezoniere, Ministerul Agriculturii si Alimentatiei din Berlin a solicitat un regim special pentru muncitorii din afara Germaniei si a obtinut aprobarea deplasarii a circa 80.000 de persoane pana la finele lunii mai.Insa, pe langa numeroase prevederi suplimentare, angajatorii, deci fermierii germani, se obliga sa asigure asa numita "carantina activa" pentru personalul care soseste in aceasta perioada in Germania.Intr-o scrisoare interna adresata Bundestagului, pe 5 mai, responsabila pentru agricultura din cadrul Guvernului de la Berlin, Julia Klockner, prezenta detaliat informatii despre obligatiile angajatorilor in contextul pandemiei, mentionand ca acestia sunt responsabili de mentinerea personalului in primele 14 zile in interiorul fermelor.In cazul lui Ciprian si al colegilor sai, trimisi la gara centrala dintr-un mare oras la numai trei doua zile dupa ce sosisera in Germania, autoritatile isi declina responsabilitatea.Politia, care a insotit evacuarea oamenilor, spune ca a "indeplinit doar ordinele". Administratia locala, care a ordonat evacuarea romanilor, nu a oferit pana in acest moment detalii, desi acestea au fost solicitate de DW in mod oficial. Iar Ministerul de Interne de la Berlin, prin purtatorul de cuvant Bjorn Grunewalder, atrage atentia asupra responsabilitatii Ministerului Agriculturii si a administratiilor locale, care trebuie sa supravegheze implementarea masurilor de carantina.In ceea ce-i priveste pe fermieri, desi contactati de mai multe ori de DW, acestia prefera tacerea.Cazul nu este singular. In luna aprilie, o mare ferma din Bavaria, unde lucreaza peste 500 de sezonieri, majoritatea romani, devenea scena unor revolte, dupa ce lucratorii reclamau lipsa standardelor minime de igiena, nerespectarea conditiilor contractuale, intimidarea lor de catre angajator.Contactat de DW, fermierul german a declarat ca unii sezonieri romani sunt "infractori", ca fac parte din criminalitatea organizata si ca a solicitat Politiei sa isi faca datoria. Purtatoarea de cuvant a politiei din Augsburg, Sabine Braunmiller, a confirmat ca sunt anchetati trei cetateni romani, dar acuzatiile se refera doar la "calomnie" si nerespectarea unor "intelegeri verbale".Cazul a fost preluat de catre Marius Hanganu, consilier in cadrul DGB. Acesta cunoaste situatia din respectiva ferma si ne-a precizat ca nu exista "intelegeri verbale", in conditiile in care oamenii sosesc cu un contract de munca legal.In plus, angajatorul nu a respectat masurile de igiena si nici de carantina, oamenii fiind scosi la munca fara masti si fiind obligati sa se dezinfecteze cu apa amestecata cu clor.Nici in Renania de Nord-Westfalia, situatia nu se prezinta mai bine. Cateva sute de romani au protestat la Bornheim, dupa ce angajatorul, aflat practic in faliment, le-a oferit doar 200 pana la 300 de euro salariu pentru o luna de munca.Catalia Guia lucreaza in cadrul programului de consiliere "Arbeit und Leben", sustinut si de guvernul de land, si cunoaste situatia romanilor veniti sa munceasca in Germania.Catalina Guia, consiliera in cadrul Arbeit und Leben la Dusseldorf (Privat)Tocmai pentru a-si face o imagine la fata locului, ea a insotit saptamana trecuta o echipa a televiziunii publice germane la o ferma renana. Acolo, insa, surpriza: Politia le-a interzis accesul. "Am intampinat un comportament aversiv, ajungandu-se la interventia Politiei pentru moderarea dialogului".Situatia romanilor care se confrunta cu tot mai multe probleme in Germania starneste ingrijorare atat la Bucuresti, cat si la Berlin.Intr-o scrisoare interna adresata responsabililor landurilor federale, ministrul german al Muncii, Hubertus Heil, atrage atentia asupra faptului ca exista informatii din surse diplomatice, potrivit carora guvernele unor state est si sud-est europene isi rezerva dreptul de a sista plecarea cetatenilor cu contracte de munca in Germania.La Bucuresti, Violeta Alexandru, ministrul Muncii si a Protectiei Sociale, precum si ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, au fost audiati , in urma cu o saptamana (pe 10 mai) in Senat. Tema principala: situatia sezonierilor romani din Germania si din Uniunea Europeana.Violeta Alexandru se afla in aceste zile la Berlin. "O alta provocare a starii de urgenta, careia ne-am straduit sa ii raspundem corect si fara patima, a venit din partea sezonierilor romani care au plecat sa munceasca in strainatate in ultima perioada.Respect dreptul oricarui roman sa munceasca oriunde alege sa faca acest lucru si ii rog pe toti cei care (re) incep munca sa faca acest lucru cu forme legale, sa citeasca contractele cu atentie, sa solicite raspunsuri clare inainte de semnarea contractului.Daca se intampla totusi sa intampine probleme, indiferent unde muncesc, in Romania sau in strainatate, trebuie sa semnaleze orice potential abuz. Am nevoie sa vorbesc cu romanii nostri seriosi care muncesc in Germania. Asa ca am plecat spre ei", scria sambata ministrul Muncii pe pagina proprie de Facebook.Important este ca si autoritatile germane sa isi faca temele si sa urmareasca cu atentie nu numai sosirea sezonierilor, care trebuie inregistrati pe un portal accesat atat de Politie, cat si de fermierii care solicita forta de munca, ci si respectarea normelor de carantina si a conditiilor de munca.In plus, este de dorit ca fermierii, care s-au angajat sa suporte costurile de transport ale lucratorilor, sa acopere cel putin o parte din aceste costuri.Ciprian ne-a relatat ca, la cateva ore dupa sosirea sa la ferma, i s-a pus in vedere sa plateasca biletul de avion, nu mai putin de 410 euro, sau sa lucreze doua saptamani fara remuneratie, in contul transportului.Si poate ca aceste campanii de informare au si efecte imediate. Unul dintre romanii parasiti la o benzinarie de catre angajatorul bavarez a apelat la serviciile unui avocat.Prima infatisare in procesul intentat de un sezonier roman unui fermier german are loc pe 20 mai.