Violeta Alexandru sustine ca in cea mai mare parte din fermele Germaniei sunt conditii civilizate de munca

S-a intalnit cu romani multumiti

Ziare.

com

"Am avut discutii atat cu romani care muncesc sezonier in Germania, cat si cu angajatorii lor, cu asociatiile de fermieri care sunt foarte active pentru stabilirea unui standard de munca optim la nivelul tuturor angajatilor, dar si cu ministrii Agriculturii si Muncii.Toate aceste intalniri mi-au aratat ca, in cea mai mare parte, in fermele din Germania sunt conditii civilizate de munca, dar sigur ca sunt si o serie de lucruri care trebuie sa fie corectate si imbunatatite.Dincolo de conditiile de munca, am cerut im mod expres ca romanilor sa le fie asigurat un minim de protectie medicala in aceasta perioada de pandemie. Si, nu in ultimul rand, am avut discutii aplicate solicitand, si cred ca ati vazut declaratiile ministrului Muncii de astazi, ale domnului ministru Heil (ministrul federal al Muncii si Afacerilor Sociale, Hubertus Heil - n.red.), care au aratat efectele imediate ale discutiilor pe care le-am avut atat in privinta intensificarii controalelor in ferme si, in general, in activitatile in care lucreaza muncitori sezonieri, inclusiv in domeniul industriei carnii", a afirmat Violeta Alexandru, joi seara, la Realitatea Plus.Ea a mentionat ca deja au fost luate cateva masuri ferme pentru cei care lucreaza in industria de producere si prelucrare a carnii, in sensul in care de la 1 ianuarie se elimina posibilitatea de a lucra prin subcontractori. Se va asigura un sistem electronic de evidenta orelor de munca, astfel incat sa se elimine orice neintelegere pe acest subiect.De asemenea, se va prevedea pentru angajatori obligativitatea de a se mentiona si a informa autoritatile cu privire la conditiile de asigurare a transportului si a cazarii, respectiv a conditiilor de munca.Ministrul Muncii a afirmat ca s-a intalnit cu romani care i-au spus ca sunt multumiti si a vazut ca unii stau in conditii bune, dar considera ca "in unele locuri e loc de mai bine"."Am vazut si romani care mi-au spus ca si-au primit salariile la timp. Ca nu a existat nicio situatie in care sa intampine o problema si sa nu fie ascultati de angajatori", a mai spus Violeta Alexandru.Inspectia Muncii din Romania, impreuna cu institutiile germane omoloage, vor continua sa faca verificari in teren, atat in Romania, la firmele de plasare de forta de munca, cat si in Germania, cu scopul de a preveni situatii precum cea semnalata de lucratorii sezonieri din ferma din Bornheim, a anuntat joi IM.Inspectorul general de stat, Mihai Nicolae Uca, a fost, in perioada 18-20 mai 2020, in vizita de lucru in Germania, alaturi de ministrul Muncii, pentru a verifica conditiile de munca ale cetatenilor romani care muncesc ca lucratori sezonieri in agricultura."Inspectia Muncii din Romania va continua, prin campanii de constientizare si control, sa ii informeze si sa ii sprijine pe lucratorii romani, inainte de plecarea acestora din tara, cu privire la contractele de munca pe care urmeaza sa le semneze, in special in ceea ce priveste prevederile obligatorii ale unui contract de munca in strainatate. In acest sens, reamintesc ca Inspectia Muncii a infiintat o linie telefonica Tel Verde: 021.371.88.33, Suport pentru cetatenii care vor sa munceasca in strainatate, si a alocat alte doua linii telefonice directe (021.302.70.52/ 021.302.70.53).Recomand tuturor cetatenilor romani care sunt in cautarea unui loc de munca in strainatate sa apeleze aceste numere de telefon pentru a fi indrumati de inspectori de munca de specialitate", a declarat Mihai Nicolae Uca.