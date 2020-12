O badanta romanca de 49 de ani din Italia, data in judecata pentru ca s-a casatorit cu batranul de 90 de ani de care avea grija

Potrivit stirileprotv.ro , Curtea din Catania a decis, pe 25 noiembrie, anularea casatoriei civile dintre un italian de 90 de ani si badanta romanca, o femeie de 49 de ani.Sursa citata arata ca avocatii barbatului de 90 de ani au adus in instanta dovezi ca batranul era diagnosticat cu dementa senila cu tulburari de comportament si ca romanca a profitat de deficienta psihica a acestuia fortandu-l sa se casatoreasca civil.Romanca a fost obligata de instanta sa plateasca cheltuielile de judecata.Potrivit presei locale, fenomenul casatoriilor intre femei tinere si barbati cu varste inaintate, uneori declarati invalizi, este unul extrem de raspandit in Italia. Statisticile arata ca, in ultimii 10 ani, au existat 30.000 de astfel de casatorii, ceea ce reprezinta 10% dintre casatoriile mixte.