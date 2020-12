Cum a reusit o romanca din Italia sa cladeasca un imperiu din prostitutie. "Le teroriza personal pe fete"

Stefana Mioara Poenaru avea in subordine mai multi oameni, dar obisnuia sa se ocupe personal de unele detalii. Nu o singura data romanca le-a amenintat personal pe prostituate si le-a obligat sa-si plateasca taxa de protectie, dar si alte taxe impuse. Femeile care voiau sa aiba un loc garantat pe trotuar erau nevoite sa scoata din buzunare 50 de euro in fiecare saptamana, iar daca voiau o camera pentru intalnirile amoroase erau taxate cu 50 de dolari pe zi.Tot Stefana Poenaru se ocupa si de "publicitate" si posta anunturile fetelor pe diverse site-uri de escorte, informeaza Adevarul , care citeaza portalul italian Rovigo Oggi. Potrivit sursei citate, la actiunea care a vizat destructurarea retelei de proxenti au luat parte si politisti romani, care au colaborat cu carabinierii italieni. Stefana, care s-a dovedit a fi capul retelei, a fost condamnata luni, 7 decembrie, de un tribunal italian si amendata.Romanca a scapat cu o pedeapsa minima, de doi ani de inchisoare, pentru ca a colaborat cu anchetatorii. Va trebui sa mai plateasca si o amenda de 8.000 de euro. Ea ar fi fost ajutata de cel putin alte 10 persoane, romani si italieni, sapte dintre ei fiind inca anchetati.Alti doi romani au fost condamnati la inchisoare pentru un an si obligati sa plateasca o amenda de 600 de euro.