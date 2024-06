Doi romani au santajat un preot de la Vatican

Politistii italieni s-au deghizat in preoti pentru a prinde in flagrant doi romani care santajau un prelat catolic.

Romanii ar fi intrat in posesia unor inregistrari telefonice in care preotul Gregorio Vitali, in varsta de 70 de ani, ar fi luat parte la conversatii erotice gay cu alti doi barbati, transmite The Telegraph. Pentru a-i prinde in flagrant, politistii au imbracat straiele preotesti.

Cei doi romani, Flavius Savu, de 33 de ani, si Florin Tanasie, de 22 de ani, l-ar fi santajat pe preotul catolic, care slujeste la o biserica din Vigevano, regiunea Lombardia, inca de acum aproape un an de zile.

Romanii i-ar fi cerut 250.000 de euro preotului ca sa nu predea inregistrarile presei, ceea ce ar fi pus Vaticanul intr-o noua ipostaza compromitatoare.

Preotul Vitali le-ar fi dat romanilor pana acum 100.000 de euro, insa in momentul in care acestia au cerut inca 150.000 de euro, el a decis sa reclame santajul la politie.

Banii ar fi ajuns la santajisti printr-un intermediar, un consiilier al unui inalt prelat de la Vatican, care lucreaza in cadrul serviciului de combatere a spalarii banii al Sfantului Scaun.

Romanii se afla in arestul politiei din Pavia, iar anchetatorii italieni incearca acum sa stabileasca daca acestia au avut si alti complici. Totodata, oamenii legii trebuie sa afle cum a reusit preotul santajat sa intre in posesia unor sume atat de mari de bani.

