Italia: Vot crucial pentru Guvernul condus de Giuseppe Conte

Dupa ce a obtinut luni votul de incredere in Camera Deputatilor, unde cei doi stalpi ai coalitiei sale, Partidul Democrat (PD, centru-stanga) si Miscarea Cinci Stele (M5S, populista), dispun de majoritate, Giuseppe Conte va incerca sa obtina un rezultat similar si in Senat, unde ii lipsesc pe hartie in jur de 15 voturi pentru a atinge majoritatea absoluta.Giuseppe Conte, un profesor de drept care nu a trecut niciodata prin focul votului universal, s-a lansat intr-o vanatoare frenetica de voturi in randurile centristilor si independentilor pentru a incerca sa compenseze plecarea lui Matteo Renzi si a celor 15 senatori ai sai."Dupa toate probabilitatile, Conte va obtine votul de incredere si in Senat. Nu se stie cu cate voturi, probabil fara majoritate absoluta, dar aceasta nu este necesara pentru supravietuirea unui guvern", a estimat Giovanni Orsina, politolog la Universitatea Luiss din Roma . "Asta inseamna ca guvernul Conte va supravietui, dar cu o majoritate mai redusa, deci cu o slabiciune mai importanta in parlament", a adaugat el. Viitorul lui Giuseppe Conte in fruntea executivului nu ar fi deci amenintat pe termen scurt, dar marja sa de manevra risca sa fie redusa semnificativ, in timp ce Italia se confrunta cu cea mai grava recesiune economica de dupa Al Doilea Razboi Mondial, consecinta a pandemiei care a facut peste 82.000 de morti in tara."Viitorul tarii va depinde de alegerile pe care le va face fiecare dintre noi in aceste ore grave", a avertizat el luni in fata deputatilor.Fostul premier Matteo Renzi si-a retras saptamana trecuta micul sau partid, Italia Viva, din coalitia guvernamentala, spunand ca nu este multumit de planurile lui Conte de relansare a economiei.