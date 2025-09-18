Hoti romani prinsi dupa ce au jefuit casa unui ministru italian

O banda de imigranti romani, care se ocupa de furt din apartamentele din Roma, a fost prinsa la sfarsitul saptamanii trecute de carabinieri.

In urma interogatoriului au descoperit ca cei 11 romani, zece barbati si o femeie, au furat bunuri si din casa ministrului italian pentru aplicarea reformelor Gianfranco Rotondi, informeaza University.

Banda romanilor era foarte bine organizata, iar hotii intrau in casele pe care le jefuiau dupa ce reuseau sa faca rost de cheie, cu ajutorul romancei.

Hotii luau bijuterii, bani si alte bunuri in valoare de zeci de mii de euro.

