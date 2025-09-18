Hoti romani prinsi dupa ce au jefuit casa unui ministru italian

Autor: Irina Ursu
Luni, 01 August 2011, ora 11:44
1665 citiri
Hoti romani prinsi dupa ce au jefuit casa unui ministru italian
Foto: Arhiva

O banda de imigranti romani, care se ocupa de furt din apartamentele din Roma, a fost prinsa la sfarsitul saptamanii trecute de carabinieri.

In urma interogatoriului au descoperit ca cei 11 romani, zece barbati si o femeie, au furat bunuri si din casa ministrului italian pentru aplicarea reformelor Gianfranco Rotondi, informeaza University.

Banda romanilor era foarte bine organizata, iar hotii intrau in casele pe care le jefuiau dupa ce reuseau sa faca rost de cheie, cu ajutorul romancei.

Hotii luau bijuterii, bani si alte bunuri in valoare de zeci de mii de euro.

Cum s-au aliniat planetele pentru George Simion. Trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu înlătură ultimul obstacol în calea AUR la următoarele alegeri
Cum s-au aliniat planetele pentru George Simion. Trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu înlătură ultimul obstacol în calea AUR la următoarele alegeri
Parchetul General a confirmat marți, 16 septembrie, trimiterea în judecată a fostului candidat independent la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a liderului mercenarilor Horațiu Potra,...
Banii veniți prin Programul SAFE vor dezmorți industria de apărare a României, explică ministrul Economiei. "Vor ajuta și la redresarea economică"
Banii veniți prin Programul SAFE vor dezmorți industria de apărare a României, explică ministrul Economiei. "Vor ajuta și la redresarea economică"
Radu Miruță, ministrul Economiei, susține că sumele de bani care vor intra în România prin Programul SAFE vor dezmorți industria de apărare, dar vor fi o componentă și din planul de...
#hoti romani retinuti, #furt casa ministru Roma, #Ministru Gianfranco Rotondi , #romani Italia
Comentarii
Poza ORDD
ORDD
rank 5
Romanii nu alcatuiesc banda asa mare. Aia e o haita d3e rrromi !
Rrromi nu nu sunt romanide nationqal;itqate .Ei sunt streini cu cetatenie romana.

In Romania... Vezi tot
Adaugă comentariu
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Si-a dat demisia din televiziune "peste noapte", dupa 19 ani, si i-a lasat pe toti "masca"! Avea un salariu urias
Digi24.ro
Bebelus din Iasi, mort dupa ce s-a lovit la cap intr-o masina. De ce au fost parintii condamnati la inchisoare
DigiSport.ro
Surpriza: 2.000.000 Euro pentru romanul alungat din Ucraina

Ep. 131 - Ilie Bolojan vrea noi reforme!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Doar garanțiile serioase de securitate pot asigura o pace durabilă în Ucraina ANALIZĂ
  2. Un expert american dezvăluie lucruri din culise. Aliații NATO sunt năuciți: De ce Putin îl controlează pe Trump?
  3. Politicienii derulează „o campanie de dezinformare și de defăimare” împotriva magistraților, dar cetățenii sunt mulțumiți de actul de justiție, susține CSM. Ce spun avocații
  4. Universitatea Yale scoate la iveală un fenomen grav: Noua acțiune imperială a lui Putin din Ucraina este terifiantă
  5. România – ”tigrul Europei” în turismul din 2025: Cea mai mare creștere, 5 orașe și două castele în top
  6. Presa din SUA anunță scandalul dintre senatori și Trump: ”Povestea de dragoste” dintre președinte și Putin ne barează
  7. Fostul președinte Obama susține că Trump invocă moartea lui Charlie Kirk pentru a alimenta divergențele sociale. Statele Unite ar fi într-o "criză politică de amploare"
  8. Cehii așteaptă cu nerăbdare deschiderea unui plic misterios, sigilat timp de 20 de ani. Ce ar putea scrie în scrisoarea din interior
  9. Forțele ucrainene au inundat conducta folosită de ruși pentru a se infiltra în Kupiansk
  10. Gluma cu care regele Charles a spart gheața cu Melania Trump, dezvăluită de un expert în citirea buzelor