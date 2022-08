Italia: Emisiune in limba romana la un radio din Umbria

Un post de radio din Umbria, Italia, are o emisiune in limba romana dedicata romanilor care locuiesc in aceasta zona.

Emisiunea "ESTendiamoci" (un joc de cuvinte intre "est" si "extindere") poate fi ascultata joia, de la ora 20.00, la Radio Galileo, in provincia Terni, iar transmisiunea va fi in limba romana si va dura pana in iunie 2009, informeaza Adevarul.

Redactorul-sef este Marco Carniani, 31 de ani, sociolog si cercetator la Universitatea din Perugia (Umbria) si va colabora cu doua romance. Anamaria Veres, 26 de ani, este originara din Deva, studenta in anul III la Facultatea de Stiinte Politice din Perugia.

Cea de-a doua, Gina Dumitriu, 36 de ani, profesor de limba si cultura romana, este presedinta asociatiei "Floare albastra", din Terni. Emisiunea isi propune sa-i ajute in primul rand pe romani sa dezlege "misterele" birocratiei italiene si sa faca o "punte de legatura" intre italieni si romani.

Anamaria este rezidenta in Italia de aproape patru ani. "Imigrantii sunt condamnati deseori la izolare sociala si politica, prejudecati sau acte discriminatorii", spune ea. "Schimbarea guvernelor aduce permanent modificari ale legilor, iar mass-media italiana ofera ocazional informatie adresata emigrantilor", spune Gina, rezidenta in Italia de sase ani.

Emisiunea va face cunoscuta o parte din cultura romaneasca, in primul rand muzica, despre care se stie putin si se confunda cu cea de influenta orientala.

Ads