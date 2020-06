MAE: Opt romani implicati intr-un accident rutier in Arezzo, Italia. Patru au murit

Ziare.

"MAE precizeaza ca atat Ambasada Romaniei la Roma, prin intermediul biroului atasatului pentru afaceri interne, cat si Consulatul General al Romaniei la Bologna s-au autosesizat ca urmare a informatiilor aparute in mass-media italiana referitoare la accidentul rutier produs la data de 5 iunie a.c., in provincia Arezzo, Republica Italiana si au intreprins demersuri pe langa autoritatile locale in regim de urgenta, pentru informatii privind cetatenia, identitatea si starea de sanatate a persoanelor afectate, precum si circumstantele producerii accidentului", se arata intr-un comunicat al MAE transmis sambata.Potrivit informatiilor obtinute de la autoritatile locale, MAE precizeaza ca patru cetateni romani au decedat, alti trei raniti au fost transportati la unitati medicale din zona pentru a beneficia de asistenta medicala de specialitate, iar un alt cetatean roman este in afara oricarui pericol."Membri de familie ai cetatenilor romani au fost informati cu privire la acest accident", precizeaza sursa citata.MAE arata ca pana la acest moment, la nivelul consulatului general nu au fost receptionate solicitari de asistenta consulara in legatura cu acest accident.Consulatul General al Romaniei la Bologna este in dialog cu autoritatile locale si cu unitatile medicale in care sunt internati cetatenii romani, fiind pregatit sa acorde asistenta consulara, inclusiv cu privire la procedura necesara repatrierii trupurilor neinsufletite si eliberarea certificatelor de deces, in functie de solicitari.Cetatenii romani afectati pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Consulatului General al Romaniei la Bologna:, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de urgenta sau la numarul de telefon de urgenta al consulatului: