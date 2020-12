Slujbele de Craciun cu public, interzise in Italia. Oamenii nu au voie sa invite la masa persoane din afara familiei

In ultimele saptamani, Italia a raportat mai multe cazuri zilnice de decese din cauza noului coronavirus ca oricare alta tara europeana si, desi cresterea a incetinit, guvernul este ingrijorat in privinta reuniunilor de Craciun.Ministrul adjunct al Sanatatii, Sandra Zampa, a declarat ca slujba din ajunul Craciunului trebuie sa se incheie in jur de ora 8:30 p.m., pentru ca credinciosii sa poata reveni in case inainte de ora limita 10 p.m. impusa de carantina. De asemenea, oamenii nu au voie sa invite persoane din afara familiei la masa de Craciun sau la alte sarbatori."Incepand din 20 decembrie, oamenii vor putea calatori in afara regiunii lor numai pentru urgente, cum ar fi ingrijirea unui parinte singur", a declarat Zampa la televiziunea La7.Guvernul anuntase deja ca statiunile de ski vor fi inchise in perioada Craciunului si a Anului Nou.Executivul de la Roma urma se se intruneasca miercuri, seara tarziu, pentru a decide detaliile restrictiilor pentru urmatoarele saptamani, iar premierul sa le prezinte joi, intr-o conferinta de presa.Restrictiile actuale urmeaza sa expire joi.Miercuri, Italia a raportat 684 de decese legate de coronavirus, fata de 785 marti, si 20.709 de infectii noi.In total, in Italia si-au pierdut viata 7.045 de persoane din cauza Covid-19, al doilea mare bilant din Europa dupa cel din Marea Britanie. Numarul total al cazurilor a atins 1,642 de milioane.Ministrul Sanatatii, Roberto Speranza, a declarat, miercuri, ca guvernul detine optiuni pentru achizitia a 202 milioane de vaccinuri pentru Covid-19, de la diverse companii, si ca asteapta aprobarea lor de catre autoritatilor pentru medicamente din Uniunea Europeana.Citeste si: