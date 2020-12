O romanca din Italia a fost ucisa de sotul ei cu 10 lovituri de cutit. Ulterior, barbatul a dat foc casei in care locuiau

Totul ar fi pornit luni, 7 decembrie, de la un conflict care a degenerat ulterior, informeaza presa italiana . Sotul femeii a luat un cutit si a injunghiat-o de 10 ori in piept si in abdomen. Apoi, speriat de ceea ce a facut, a decis sa-si puna capat vietii si a dat foc casei in care locuiau.Interventia pompierilor si a carabinierilor a pus capat incendiului, iar sotul femeii, roman si el, a fost preluat de un echipaj de politie si dus la spitalul din Orbetello, cu arsuri si rani usoare.Medicii chemati si ei la fata locului au gasit-o pe tanara in agonie. Pentru ea a fost prea tarziu. Potrivit presei italiene, urmele luptei puteau fi vazute in casa, mobila si obiecte rasturnate si pete de sange.