Roman de 25 de ani arestat in Italia dupa ce ar fi violat si torturat o fetita de 18 luni. Barbatul traia impreuna cu mama copilului

Gabriel Robert M. locuia in aceeasi casa cu fetita pe care a violat-o si cu mama acesteia, o italianca de 24 de ani, partenera sa. Romanul este acuzat de maltratare care a dus la moartea unui copil si violenta sexuala impotriva unei persoane sub varsta de zece ani, informeaza stiridiaspora.ro In fata anchetatorilor, romanul a declarat initial ca: "a tras de un cablu si i-a cazut in cap radiatorul, dar nu parea ceva grav, fata a continuat sa se joace". Abia in jurul orei 18.00, barbatul sustine ca a observat ca micuta se simte rau. Prima care a realizat gravitatea situatiei a fost bunica copilului. Femeia si-a gasit nepoata inconstienta si cu o camasa patata de varsaturi si a alertat serviciile de urgenta.Potrivit milano.corriere.it, fetita era moarta cand a ajuns la spitalul din Bergamo , unde a fost transportata de urgenta cu elicopterul. Medicii au constatat insa, la autopsie, ca fetita de 18 luni a fost batuta si violata. Legistii au aratat ca fetita suferise leziuni compatibile cu traume contondente in diferite zone ale corpului, precum si rani compatibile cu abuzuri sexuale. Fetita a murit in ziua in care Gabriel Robert M. a avut-o in grija, asa ca autoritatile s-au indreptat catre el.Cu cateva zile inainte sa fie arestat, romanul a fost alungat din casa de mama copilului, care, probabil, si-a dat seama ca ceva nu se leaga in povestea indrugata de el. Sambata, Gabriel Robert M. a fost arestat sub acuzatia de maltratare si violenta sexuala in Lentate sul Seveso ( Monza si Brianza), acasa la mama sa, unde se mutase dupa incheierea relatiei cu fosta sa partenera.Prima infractiune, care a dus la moartea victimei, poate fi pedepsita cu o condamnare de maximum 24 de ani de inchisoare, in timp ce pentru violenta sexuala poate primi pana la 20 de ani dupa gratii.