Sase ani de inchisoare pentru soldatii americani care au violat o romanca in Italia

Doi militari americani acuzati de violarea unei tinere romance, in iulie 2014, au fost condamnati de justitia italiana la cate sase ani de inchisoare.

Condamnarea a fost pronuntata in prima instanta, dupa ce militarii americani - Gray Gerelle Lamarcus (in varsta de 23 de ani) si Edil Mc Cough (22 de ani) - au fost gasiti vinovati de agresarea si talharirea unei romance de 24 de ani, insarcinata in sase luni, in iulie 2014, in orasul Vicenza, informeaza agentia ANSA.

Justitia italiana urmeaza sa colaboreze cu autoritatile militare americane in vederea stabilirii valorii daunelor la care este indreptatita victima. Daca nu se va ajunge la o intelegere, va avea loc un proces civil.

Gray Gerelle Lamarcus (in varsta de 22 de ani) si Edil Mc Cough (21 de ani) sunt stationati la baza militara Del Din, situata in apropierea orasului Vicenza (regiunea Veneto, nordul Italiei).

Ei erau acuzati de lovirea, talharirea si violarea unei romance in varsta de 24 de ani, in orasul Vicenza. Agresiunea a avut loc in noaptea de 14 spre 15 iulie 2014.

Romanca, prezentata drept prostituata, a fost abordata de cei doi militari americani, a fost urcata intr-o masina, dusa pe un camp, unde a fost batuta, violata si abandonata.

Din cauza agresiunii, romanca a riscat pierderea sarcinii.

