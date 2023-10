Se intoarce roata: Italianca agresata, ajutata de doi romani

Doi romani au demonstrat atat presei, cat si politicienilor in Italia ca au si o alta fata in afara de cea de infractori, promovata in Peninsula, si au ajutat o tanara agresata sexual de un imigrant marocan, aflat sub influenta alcoolului.

Tanara a fost, vineri seara, cu prietenele intr-un pub din localitatea Gaeta, regiunea Lazio, iar la iesire a fost agresata de un marocan, care a bruscat-o si a incercat sa o violeze, informeaza Il Messaggero.

Tanara a intrat intr-un alt club, in speranta ca va scapa de agresor, insa barbatul a urmarit-o pana acolo, unde a inceput sa o agreseze din nou sub privirele indiferente ale celorlalti.

Ce n-au facut conationalii fetei au facut doi romani, tata si fiu. Ei l-au imobilizat pe marocan pana la venirea carabinierilor, care l-au dus apoi la spital, unde s-a constatat ca are doar unele leziuni superficiale, iar apoi l-au retinut in vederea cercetarilor.

A.T.

Ads