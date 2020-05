Un italian a fost condamnat la 16 ani de inchisoare, dupa ce si-a ucis cumnatul roman

Ziare.

Sentinta a fost data de tribunalul din Ragusa: 16 ani si 8 luni de inchisoare si o amenda de 600 de euro, noteaza Corriere di Ragusa Crima a avut loc in urma cu doi ani, chiar in perioada Craciunului. Vincenzo Vindigni, in varsta de 27 de ani acum, si-a impuscat mortal cumnatul, pe Aenachioaie Iulian Florin, in varsta de 44 de ani.Totul s-a petrecut in Scoglitti, un sat din orasul Vittoria, provincia Ragusa, Sicilia.De asemenea, un alt musafir prezent la masa de Craciun, Salvatore Maccaione, in varsta de 57 de ani, a fost ranit, potrivit Live Sicilia In pronuntarea sentintei judecatorul a luat in calcul si acuzatia de tentativa de omor asupra lui Salvatore Maccaione, potrivit sursei citate.A.D.