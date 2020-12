Diaspora, teren abandonat si lasat necultivat de politicieni, oferit cadou AUR

De atunci am urmarit comunitatea de romani din Italia, comunitate inteleasa ca o multitudine de personalitati unice, indivizi intre care nu am vazut nici macar la sarbatorile in costume populare acel "cheag" care sa tina impreuna un sistem de persoane ce traiesc aceeasi experienta, intr-un anumit moment dat.Ce nu au reusit in zeci de ani asociatiile de romani din Italia, a reusit la cele mai recente alegeri AUR -Alianta pentru Unirea Romanilor.In numai cateva luni i-a determinat pe majoritatea votantilor din diaspora italiana sa puna stampila cu "Votat" pe sigla AUR.Alianta a vorbit tuturor despre teme in interesul tuturor; cu un limbaj usor de inteles din partea tuturor; cu un ton radical, pentru ca a interceptat furia si pica pe care romanii o simteau la adresa institutiilor. Iar asta a permis Aliantei sa ajunga direct la inima alegatorilor.Reprezentantii Aliantei au demonstrat ca stiu sa manuie smartphone-ul 24 ore din 24, iar asta le-a permis sa comunice neintrerupt, la distanta.Comunicarea Aliantei a fost neintrerupta; au avut o valoare simbolica si sutele de selfie-uri facute de lider cu activisti si simpatizanti, au aratat un lider mereu aproape, diferit de ceilalti. Acelasi lider, cand toti adversarii se tineau departe, un pic din obisnuita, un pic din cauza pandemiei, s-a demonstrat neinfricosat si a mers in lung si in lat in campania electorala, le-a aratat oamenilor ca este la fel ca ei. Ca poate tine piept oricarei situatii.Alianta i-a convins pe cei din diaspora mai intai online, apoi "pe teren". Celelalte mari partide aveau experienta alegerilor din trecut, cand din 4 in 4 ani isi pasau victoria in alegeri precum mingea intr-un meci de tenis, de la un jucator la altul. AUR s-a nascut repede, a crescut repede si a trecut cu o viteza uluitoare in fata tuturor celorlalti, ajungand la nivelul acestora in mod miraculos, dintr-un foc.In Italia cel putin, Alianta a intrat pe un taram virgin. Pe un teren lasat necultivat de prea mult timp de toate celelalte partide. S-a adresat familiilor, a intrat in sanul nucleelor familiare, acolo unde a reusit sa ii puna de acord pe toti membrii cu drept de vot. A facut apel la un lant de cunostinte, un proces care in marketing nu da niciodata gres: apeleaza la prieteni, vorbeste-le despre mine, ajuta-ma si o sa iti fiu recunoscator. Eu iti spun ca impreuna vom reusi, daca si tu faci partea ta.S-a adresat la, si a avut grija ca mesajele sale sa ajunga la tinta. Acolo unde nimeni nu a pus degetul pe rana, acolo unde altii puneau sare, a venit cu pansament pentru suflet. Sa nu uitam ca in Italia multi romani nu au venit pentru a ramane, ci au dorit (si mai doresc chiar si acum) sa se intoarca la casuta lor, "acasa", unde sa isi gaseasca linistea. Cu o singura conditie: sa gaseasca o Romanie mai dezvoltata, care sa le ofere un loc de munca lor si un loc la scoala copiilor lor. O batranete demna parintilor lor si, daca mai e loc, sa nu isi rupa masinile in asfaltul gaurit de indata ce intra tara.Speranta a incoltit la auzul unor cuvinte atat de frumoase: Alianta, Unitate, Romani. Atat de frumos suna aceste cuvinte cand in jurul tau auzi vorbindu-se zi de zi o alta limba... si asa iti vine dor de acasa...Rezultatul electoral al Aliantei in diaspora nu trebuie sa surprinda pe nimeni. Este o dovada ca retelele de socializare joaca acum, mai mult ca oricand, un rol extrem de important in formarea opiniei publice. Si asa romanii din Italia au votat in masa pe cel mai curajos, pe cel care, au considerat ei, ii pot proteja de relele lumii, de monstri... care probabil nici nu exista in realitate. Monstri care, odata patrunsi in mintea umana, pot crea dezastre, dar pentru unii pot fi colacul de salvare pentru a iesi la liman sau pentru a continua lupta.