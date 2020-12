VIDEO Poveste horror din Italia: ucigasii unui roman, condamnati la inchisoare pe viata. Barbatul a murit incendiat de calaii sai

Vasile Todirean, un roman din Italia ramas fara loc de munca, traia din cersit si se adapostea in gara localitatii Villafranca. In fatidica zi de 8 iulie, anul trecut, el s-a intalnit cu Relu Tuca, un roman de 58 de ani, si italienii Eros De Mori si Liliano Bosoni in apropierea garii. Todirean, care ii cunostea foarte bine pe cei trei, a intrat in vorba cu ei.Dupa o scurta discutie, lucrurile au degenerat, iar cei trei au sarit pe el si l-au batut cu bestialitate. Apoi, ca sa se distreze, l-au stropit cu o substanta inflamabila si i-au dat foc, dupa care s-au facut nevazuti. Victima s-a tarat pana la gara, unde a fost observat de un mecanic de locomotiva.Pentru el a fost insa prea tarziu. Desi a fost transportat de urgenta la centrul de arsi al spitalului din Borgo Trento, medicii nu au putut decat sa-i prelungeasca agonia. Dupa doua luni absolut cumplite pe patul de spital, Vasile Todirean a pierdut lupta. Astfel, pe 17 septembrie, doctorul care il monitoriza a fost nevoit sa constate decesul romanului.Calaii sai nu au ramas nepedepsiti, anunta agentia italiana ANSA . Relu Tuca si cei doi italieni au fost inchisi preventiv pe durata cercetarilor si a procesului. Marti, 1 decembrie, un tribunal din Verona i-a condamnat pe toti trei la inchisoare pe viata. Decizia nu este insa una definitiva, iar avocatii lor au anuntat ca o vor ataca.CITESTE SI: