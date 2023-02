Britanicii tin secrete informatiile despre imigrantii romani si bulgari

Ministerul britanic pentru Comunitati si Administratie Locala a transmis ca detine informatii despre potentiala imigratie din Romania si Bulgaria, dar ar putea refuza sa le faca publice.

In luna ianuarie, ministrul pentru Comunitati si Administratie Locala, Eric Pickles, a spus ca a vazut o cifra estimativa a numarului de romani si bulgari care vor ajunge in Regatul Unit odata cu ridicarea constroalelor la granite, in 2014, insa a subliniat ca nu are incredere in aceste date, informeaza BBC.

In schimb, Ministerul de Interne a precizat in mai multe randuri ca nu facut nicio previziune in legatura cu imigrantii romani si bulgari.

Pe de alta parte, laburistii si revista New Statesman au facut cereri pe baza libertatii informatiei. Laburistii au cerut evaluarea potentialei imigratii din Romania si Bulgaria, precum si orice mailuri, scrisori sau note legate de acest fenomen.

Un oficial al Ministerului pentru Comunitati a confirmat existenta unor informatii in acest sens, insa a sustinut ca acestea ar putea fi tinute secrete. O alta sursa guvernamentala a spus ca cifrele au fost prezentate unui comitet al Ministerului de Interne, cand problema a fost discutata acolo.

La randul sau, Ministerul de Externe a comandat un raport asupra impactului imigratiei, de la Institutul National de Cercetare Economica si Sociala.

Potrivit BBC, acest raport exista de cel putin o luna si ar urma sa fie publicat, desi nu s-a precizat cand se va intampla acest lucru.

