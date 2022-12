Cruciada Daily Express: "Trebuie sa va supuneti legilor UE", latra un europarlamentar roman

Foto: The Sun

Europarlamentarul PSD Catalin Ivan a cerut cotidianului britanic Daily Express sa puna capat cruciadei sale de prevenire a unui val de imigranti romani si bulgari in Marea Britanie, cerand britanicilor sa se supuna legilor Uniunii Europene.

Sub titlul "'Trebuie sa va supuneti legilor UE', latra un europarlamentar roman", Daily Express publica o scrisoare a social-democratului, in care acesta vorbeste despre campania demarata de publicatia britanica.

"Politicianul roman Catalin Ivan, ai carui conationali se pregatesc sa vina in Regatul Unit in cautarea de salarii si ajutoare sociale mult mai mari decat cele pentru cei din tara natala, si-a exprimat indignarea fata de campanie", se arata in articol.

Potrivit europarlamentarului PSD, "nu trebuie sa fie restrictii pe piata muncii", adaugand ca cere astfel britanicilor sa inceteze acest demers.

Cruciada Daily Express Romanii isi sfatuiesc conationalii sa nu mai vina in Marea Britanie: Si asa e greu

Catalin Ivan mai noteaza in scrisoarea adresata publicatiei britanice ca aceasta "indeamna la violarea legii europene".

"Problema este incercarea de a stimula o frica de imigranti nefondata si de neacceptat. (...) Vreau de asemenea sa-mi exprim indignarea fata de imaginea negativa si total falsa pe care pe care publicatia dumneavoastra o atribuie cetatenilor romani", a adaugat social-democratul, notand ca publicatia "exploateaza si amplifica frica de imigranti".

In replica, parlamentarul conservator Peter Bone a spus ca Marea Britanie nu va lua lectii de la Romania in ce priveste politica imigrarii, fiind vorba doar despre controlul granitelor tarii: "Nu este vorba despre a spune ca nimenui din Romania si din Bulgaria nu ar trebui sa i se permita intrarea in tara, ci ar trebui noi sa decidem pe cine lasam sa intre".

Campania impotriva romanilor in Marea Britanie: Ce se urmareste si ce trebuie sa stie cei care vor in Regat

Daily Express transmite si ca 98 la suta dintre cei care au fost intervievati telefonic in legatura cu venirea imigrantilor romani in Marea Britanie au spus ca tara ar trebui sa-si inchida granitele in fata tuturor noilor imigranti.

Peste 35.000 de oameni au semnat petitia impotriva imigrantilor romani, cerand Guvernului sa mentina controale stricte ale imigrantilor din UE, care ar urma sa fie ridicate la 1 ianuarie 2014.

Potrivit activistilor, intre 50.000 si 70.000 de romani si bulgari ar putea ajunge in Marea Britanie, intr-o perioada de cinci ani, dupa data de 1 ianuarie.

Cruciada impotriva romanilor, in Daily Express: Petitie online adresata Guvernului

Premierul britanic David Cameron a sustinut ca nu poate face nimic pentru a opri ridicarea restrictiilor temporare pe piata muncii la 31 decembrie, care au fost impuse in 2007, cand Bulgaria si Romania au aderat la Uniunea Europeana.

Saptamana trecuta, cotidianul Daily Express a aratat ca unul din trei locuri de munca postate pe un site romanesc de recrutare este pentru Marea Britanie.

