Cum planuieste Marea Britanie sa faca fata noilor imigranti

Ministrul britanic al Muncii si Pensiilor, Iain Duncan Smith, este de parere ca Regatul Unit se confrunta cu o "criza" a imigratiei crescute din Romania si Bulgaria.

Chemat sa explice cum planuieste Guvernul britanic sa faca fata noilor imigranti care vin din tarile Uniunii Europene, odata ce restrictiile vor fi ridicate, la 1 ianuarie 2014, ministrul a spus ca lucreaza la "restrangerea" ajutoarelor sociale acordate nou-venitilor, noteaza Huffington Post.

"Exista un fel de criza in legatura cu acest subiect. Unii oameni vor sa vina aici numai ca sa ceara ajutoare sociale", a spus Duncan Smith.

Luni, Guvernul britanic a fost nevoie sa recunoasca faptul ca orice restrictie impusa imigrantilor din Uniunea Europeana, in ce priveste ingrijirea medicala si ajutoarele sociale, se va aplica in mod egal si cetatenilor din Regatul Unit, sub legislatia europeana.

Cum sa descurajam romanii sa vina in Marea Britanie - Londra pune la cale un plan

Vicepremierul britanic, Nick Clegg, a participat, miercuri, la un comitet al Ministerului de Interne, ce a avut ca scop examinarea planurilor de descurajare a imigrantilor din Uniunea Europeana, inclusiv a romanilor si bulgarilor ce vor veni in Marea Britanie.

Masurile discutate presupun reducerea spectrului de ajutoare sociale de care beneficiaza imigrantii, fara a incalca legile europene anti-discriminare.

