VIDEO Medic roman din Anglia: "Mi-am facut vaccinul pentru ca eu cred in Dumnezeu si in stiinta. Cele doua lucruri nu sunt deloc incompatibile"

Sursa citata arata ca Ciprian Cociuba, absolvent al Facultatii de Medicina din Timisoara, traieste impreuna cu familia de 12 in Marea Britanie si lucreaza ca medic ATI in spitalul din Yeovil, un oras din sudul Angliei, fiind membru activ al unei biserici romanesti din Yeovil.Potrivit adevarul.ro , intr-o inregistrare pe contul de Youtube al bisericii din care face parte, Ciprian anunta ca s-a vaccinat anti-COVID, considerand ca vaccinul aparut pe piata e "o binecuvantare"."Cu totii am auzit ca vaccinul e ceva dubios, malefic, ca cineva vrea sa ne faca rau tuturor, ba unii chiar credeti ca e semnul 666 si e cu adevarat mana lui Satan. Eu nu cred aceste lucruri nefondate. Astazi mi-am facut vaccinul si l-am facut cu incredere si bucurie pentru ca eu cred in Dumnezeu si cred in stiinta. Cele doua lucruri nu sunt deloc incompatibile. Din contra. Stiinta si natura ni-L prezinta pe Dumnezeu ca un creator extraordinar. Fara doar si poate, vaccinurile de-a lungul istoriei au fost o binecuvantare venita de la Dumnezeu", spune medicul roman, in inregistrarea de pe Youtube.Ciprian Cociuba considera ca "vaccinul anti-COVID e raspunsul Lui Dumnezeu la rugaciunile noastre"."Avem de-a face cu o infectie virala si e clar ca singura noastra scapare este un vaccin. Fara un vaccin nu vom iesi din aceasta pandemie. Eu nu spun ca sunt un expert in vaccinuri, dar ca in orice alt domeniu in care nu ma pricep, decat sa imi dau cu parerea vorbind prostii si facandu-ma de ras, ma incred in oamenii de stiinta si in expertii din domeniul acela. Pentru unii e foarte greu sa faca lucrul acesta pentru ca ei sunt experti in toate lucrurile. Unii sunt experti in politica, in medicina, in religie si, bineinteles, in nanotehnologie. Oamenii acestia, in general, nu au incredere in nimeni. Nici macar in Dumnezeu", mai spune Ciprian Cociuba, adresandu-se celor care urmaresc pagina bisericii din care face parte.Medicul roman a mai explicat ca vaccinul este sigur, fiind testat pe mai mult de 20.000 de oameni, iar in Anglia, in prima saptamana, au fost vaccinati aproximativ 200.000 de oameni. Ciprian Cociuba a mai aratat ca tehnologia in cazul vaccinului anti-COVID este diferita de cea a vaccinurilor clasice, dar nu exista motive de ingrijorare."Spre deosebire de vaccinurile traditionale, vaccinul anti-COVID nu contine antigeni, ci contine material genetic, ARN viral care, introdus in organismul nostru, e programat sa produca exact proteina prin care virusul se ataseaza si infecteaza celulele noastre. Avand aceasta proteina, in urma vaccinarii, corpul nostru va produce anticorpi, care ne protejeaza. ARN-ul viral nu intra in nucleul celulelor nostre, asa ca AND-ul nostrum nu se modifica. Nu ne vom transforma in monstri sau in mutanti modificati genetic", a mai punctat medicul Ciprian Cociuba.Medicul roman din Anglia admite ca efectele pe termen lung nu sunt cunoscute, dar "nu avem motive sa anticipam reactii de lunga durata si nu avem alta solutie pentru ca nu vom putea iesi din criza mondiala decat in urma unui vaccin"."Daca tu spui: "Voi lua vaccinul, dar nu acum, ci in viitor, sa vad daca si cum functioneaza la altii", gandirea asta e total gresita, tradeaza mult egoism si o atitudine centrata pe sinele tau, pe eul tau. Eu cred ca in special noi crestinii trebuie sa judecam bine lucrurile si in loc sa ne temem si sa tragem plapuma de noi, trebuie sa iesim afara, sa ne incredem in Dumnezeu, sa nu ne temem nici chiar de moarte si sa dam un exemplu bun semenilor nostri, ca niste oameni care ne sacrificam, astfel aratand increderea ce o avem in Dumnezeu", a mai aratat medicul, potrivit adevarul.ro."Pentru un crestin e o rusine sa vorbeasca prostii, sa povesteasca impresii ce le-a citit, probabil pe Facebook , dar e o datorie a lui sa se documenteze din surse credibile", mai spune medicul in mesajul adresat comunitatii crestine din care face parte.