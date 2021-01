Tot ce trebuie sa stie romanii despre noile conditii de calatorie, munca, studii si afaceri in Marea Britanie. Pana cand se mai poate merge in Anglia doar cu buletinul

Afaceri

Acordul de retragere a Marii Britanii din UE a intrat in vigoare pe 1 februarie 2020. Acordul comercial post-brexit a intrat in vigoare la 1 ianuarie 2021, de cand Regatul Unit este stat tert pentru tarile din Blocul Comunitar.Libera circulatie a marfurilor si a cetatenilor nu va mai functiona.Romanii vor putea calatori in Marea Britanie doar in baza cartii de identitate pana pe 30 septembrie 2021. Dupa aceasta data, este obligatorie prezentarea unui pasaport.Romanii vor putea petrece pana la 6 luni pe an in Marea Britanie in calitate de turisti, insa cei care vor sa munceasca sau sa studieze in acea perioada vor avea nevoie de viza.De la 1 ianuarie 2021, romanii care vor dori sa munceasca sau sa studieze mai mult de 6 luni in Regat vor avea nevoie de viza.Persoanele care poseda un pasaport biometric vor putea completa cererea de viza, inclusiv confirmarea indentitatii, folosind o aplicatie mobila. Solicitarile nu vor putea fi facute in baza cartii de identitate.Romanii care nu au un pasaport electronic trebuie sa depuna documentele personal la Centrul de Vize pentru Regatul Unit din Bucuresti.Din punctul de vedere al controalelor vamale pentru vizitatorii europeni, inclusiv romani, care se deplaseaza in Regatul Unit, cel putin pana la 1 iulie 2021 nu vor exista schimbari.De la 1 ianuarie 2021, Regatul Unit va implementa un nou sistem de imigratie bazat pe puncte (PBS - Point-based immigration system) care se aplica cetatenilor europeni, implicit romanilor.Odata ce Marea Britanie a iesit din piata unica, vor fi necesare autorizatii suplimentare pentru marfuri. Conform acordului post- Brexit , nu vor exista tarife si nici cote.Marfurile vor trece prin granita dintre Uniunea Europeana si Regat reprezentata de Franta, Olanda, Belgia si Spania. In Romania exista aproximativ 4.900 de operatori economici care fac schimburi comerciale cu Marea Britanie.Guvernul roman a lansat platforma www.brexit.gov.ro, cu informatii structurate pe cinci categorii: mediul de afaceri, transport, mobilitate, reglementari vamale, justitie.Regatul Unit a stabilit doua trasee - Inovatori si Start-Up - care se aplica oamenilor de afaceri. Ambele trasee pot fi accesate prin intermediul solicitarii de viza.In cazul "Inovatorilor", traseul se aplica oamenilor de afaceri cu mai multa experienta, care au lucrat deja intr-un domeniu si cauta sa deschida o afacere noua, inovatoare, in Regatul Unit. Pentru a fi eligibili solicitantii trebuie: sa aiba o idee de afaceri inovatoare, viabila si care poate creste ulterior, sprijinita de un organism de atestare agreat de Ministerul de Interne britanic; sa demonstreze un nivel de finantare necesar pentru investitia in firma lor (nivelul actual este 50.000 lire sterline); sa demonstreze ca au mijloacele financiare pentru a-si acoperi costurile de trai; sa vorbeasca limba engleza.Traseul "Start-up" se aplica persoanelor care doresc sa-si deschida prima lor firma in Regatul Unit. Pentru aceasta viza solicitantii trebuie sa: sa aiba o idee de afaceri inovatoare, viabila si care poate creste ulterior, sprijinita de un organism de atestare agreat de Ministerul de Interne britanic; sa demonstreze ca poseda mijloacele financiare pentru a-si acoperi costurile de trai; sa vorbeasca limba engleza.Pentru a putea studia in UK dupa 1 ianuarie 2021, studentii din UE trebuie sa aplice pentru o viza care este acordata in baza obtinerii unui punctaj de 70 de puncte, obtinand astfel statut de student international.Punctajul se obtine pe baza indeplinirii unor cerinte: sa fie acceptati la o unitate de invatamant acreditata din UK (licensed student sponsor); sa aiba o buna cunoastere a limbii engleze; sa dispuna de mijloace financiare suficiente.Din informatiile transmise de autoritatile britanice, Romania se afla in lista statelor exceptate de la dovada existentei mijloacelor financiare, cu exceptia unor situatii specifice. In asemenea situatii, solicitantii vor fi contactati direct de Serviciul Britanic pentru Vize si Imigrari (UK Visas and Immigration), dupa depunerea cererii.Suplimentar, autoritatile britanice au decis urmatoarele pentru cetatenii europeni/romani care sosesc in UK dupa 1 ianuarie 2021: daca incep programe de studii inainte de sfarsitul lunii iulie 2021, sunt eligibili pentru taxe de scolarizare si sprijin pentru taxe pe durata programului de studii, la fel ca si cetatenii britanici; daca incep cursurile dupa 1 august 2021, nu sunt eligibili pentru taxele de scolarizare si sprijinul pentru taxe acordat cetatenilor britanici.Noile reguli nu afecteaza cetatenii romani acoperiti de Acordul de retragere, eligibili pentru EU Settlement Scheme.Cei care sunt deja studenti in Regatul Unit si s-au deplasat in aceasta tara anterior datei de 31 decembrie 2020 nu au nevoie de viza. Cetatenii europeni, inclusiv romani, care s-au aflat intr-o situatie de mobilitate in raport cu Regatul Unit anterior datei de 31 decembrie 2020 pot aplica pentru inscrierea in Programului de Inregistrare a Cetatenilor UE (EU Settlement Scheme); inscrierea se poate face pana la data de 30 iunie 2021.Marea Britanie a iesit din programul european de schimburi adresat studentilor - Erasmus -, la care participa din 1987. Acesta urmeaza sa fie inlocuit cu Programul "Alan Turing", denumit dupa un celebru matematician britanic.Cetatenii europeni, inclusiv romani, vor trebui sa aplice pentru viza de munca pentru a putea lucra in Regatul Unit. Aceasta se acorda prin atingerea unui prag de 70 de puncte, care reprezinta un total cumulat din diverse criterii (cu titlu orientativ, acestea includ oferta de munca, salariul minim corespunzator calificarii, stapanirea limbii engleze).Regatul Unit a instituit o serie de trasee profesionale (routes), prin intermediul carora se poate aplica, in functie de calificari: Lucratorii Calificati (Skilled Route); Lucratorii din sanatate si din ingrijiri de sanatate (Health& Care Route); Lucratorii Inalt Calificati (Highly Skilled Route - Global Talent).Politica privitoare la lucratorii sezonieri urmeaza sa fie definita, mai multe informatii vor fi puse la dispozitie de autoritatile britanice in timp util. In principiu, urmeaza sa fie stabilit un contingent de lucratori sezonieri pentru anul 2021.Autoritatile britanice au semnalat ca intervalul standard de procesare a documentelor este de 3 saptamani cu incepere de la depunerea acestora. Pentru extinderea vizei fara a parasi teritoriul Regatului Unit, intervalul orientativ este de 8 saptamani cu incepere de la depunerea documentelor.Voluntariatul este inclus in lista activitatilor pentru care viza este obligatorie. Pentru acest tip de activitate, trebuie solicitata si obtinuta viza TemporaryWorker - CharityWorker (T5). Pentru activitati de voluntariat care nu depasesc 30 de zile nu este nevoie de obtinerea unei vize. Activitatea de voluntariat trebuie sa fie desfasurata in cadrul unei organizatii acreditate corespunzator in Regatul Unit.De la 1 ianuarie 2021, un cetatean UE aflat intr-un sejur temporar in Regatul Unit (un turist, un student sau o persoana intr-o calatorie de afaceri) va continua sa beneficieze de asistenta medicala necesara in baza Cardului European de Asigurari de Sanatate (CEASS) / European Health Insurance Card (EHIC).Pentru sederi pe perioade mai lungi, legislatia interna a Marii Britanii privind imigratia poate prevedea cerinte suplimentare. In special, Regatul Unit va impune resortisantilor tarilor terte o suprataxa pentru asistenta medicala ca si conditie pentru eliberarea unei vize de intrare pentru o perioada de sedere mai lunga de 6 luni. Aceasta suprataxa va trebui platita si de cetatenii UE, dar va fi rambursata studentilor si persoanelor care raman asigurate in statul membru (detinatorii de documente portabile S1).Pensionarii din UE care se muta in Regatul Unit vor continua sa beneficieze de asistenta medicala in statul de resedinta, in numele statului care ii plateste pensia, utilizand documentul portabil S1. Acelasi lucru este valabil si pentru lucratorii frontalieri (care lucreaza intr-un stat, dar locuiesc intr-un alt stat). Desi se pot aplica cerinte suplimentare in temeiul legislatiei interne privind imigratia, acordul garanteaza ca statul in care persoana este asigurata ramburseaza statului de resedinta cheltuielile aferente asistentei medicale, ca si pana acum.Persoanele care doresc sa beneficieze, incepand cu 1 ianuarie 2021, de tratament programat in Regatul Unit, vor putea solicita documentul portabil S2 institutiei competente din statul in care sunt asigurate.CNAS a creat pe site-ul propriu o sectiune speciala in care au fost postate informatii referitoare la modul de accesare a sistemelor de sanatate din Romania si Regatul Unit.In ceea ce priveste uzul personal de medicamente al celui care se deplaseaza in Regatul Unit ca vizitator, se recomanda ca persoana sa verifice in statul de origine, cu medicul sau farmacistul care a prescris medicamentul, statutul sau clasificarea acestuia in raport cu statul de destinatie.Pentru calatoriile in scop turistic mai lungi de 3 luni, unde persoana detine medicamente cu prescriptie restrictiva, ea va trebui sa se obtina o autorizatie speciala.De la 1 ianuarie 2021, tranzactiile dintre UE si Regatul Unit nu vor mai fi acoperite de normele Uniunii care limiteaza comisioanele interbancare. Acest lucru poate conduce la o suprataxa pentru platile cu cardul.Furnizorii de servicii de roaming care isi desfasoara activitatea in UE pot aplica clientilor o suprataxa atunci cand clientii lor utilizeaza servicii de roaming in Regatul Unit.Asigurarea auto este obligatorie pe teritoriul Regatului Unit. Incepand cu data de 1 ianuarie 2021 este necesara prezentarea dovezii asigurarii.