O masina in care se afla o fetita romanca a fost furata in Londra

O fetita de sase ani, romanca, a fost gasita in siguranta la cateva ore dupa ce masina in care se afla a fost furata.

Tatal fetitei s-a intalnit pe Leyton High Road cu un potential client pentru a-si vinde masina. In momentul in care barbatul i-a intins cheile masinii, hotul le-a luat si a fugit direct cu masina in care se afla fetita, conform Express.co.uk.

Tatal lui Beatrice Felicia a sunat imediat politia. Fetita a fost gasita in siguranta cateva ore mai tarziu de catre bunica sa tot in zona din care fusese furata.

Politia nu a reusit sa afle cum a scapat fetita, pentru ca nici ea si nici bunica sa nu vorbeau engleza.

Oamenii legii au transmis ca hotul este un barbat asiatic in varsta de aproximativ 30 de ani.

Politistii au mai transmis ca masina este un VW Passat, cu numarul de inmatriculare NG11 BMZ si cer celor care o vad sa sune imediat la numarul de urgenta.

#Breaking Beatrice Felicia, six, is missing in car stolen when her father met potential buyer in Leyton High Road, north London, police say pic.twitter.com/Y9dpQ8mbKo